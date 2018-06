Raízes cubanas brindaram o povo com grande espectáculo

A viagem começou na Madeira e a paragem seguinte foi Cuba. A primeira noite do Festival ‘Raízes do Atlântico’, que se iniciou na Praça do Povo, não deixou ninguém indiferente, nesta incursão pelos sons mais tradicionais da Madeira, seguidos pelo jazz latino e pelo estilo afro-cubano.

A abertura desta 18ª edição do festival que pretende ser uma celebração da “atlanticidade” ficou a cargo da ‘Xarabanda’. Em palco com algumas das músicas que já fazem parte da tradição madeirense, a casa começava a ficar bem composta. A verdade é que os madeirenses, mas também muitos turistas foram chegando ao sons dos primeiros acordes. Quando subiu a palco Brenda Navarrete, já o recinto estava cheio.

O espaço é diferente, mais amplo, graças à impossibilidade deste festival se realizar na Quinta Magnólia, como vinha a acontecer nos últimos anos. No entanto, tal facto é entendido por Paula Cabaço como uma oportunidade de abranger mais público.

“Tivemos que mudar, mas penso que, para a dimensão que esperamos de público, este espaço vai funcionar na perfeição, na medida em que nos permite acolher mais pessoas”, assumiu Paula Cabaço.

A secretária do Turismo e Cultura assumiu que o trabalho aqui desenvolvido pretende “enriquecer a nossa agenda cultural”, mas também “atrair os nossos turistas”.

“Podemos esperar um grande cartaz musical”, afirmou a secretária deixando lembrando que o grupo que abriu o certame, o ‘Xarabanda’ foi recentemente reconhecido pelo seu trabalho por parte do Governo Regional.

Este é um evento de entrada gratuita, o que também é encarado como um contributo para a formação de novos públicos e mobilizar madeirenses e turistas.

O investimento no cartaz do Festival do Atlântico, onde se inserem as ‘Raízes do Atlântico’, foi reforçado este ano pelo Governo Regional. São mais 100 mil euros do que o disponibilizado no ano transacto.

Mas se os primeiros acordes trouxeram a tradição madeirense, desde o xaramba, passando pelo bailinho, eis que chega Brenda Navarrete e consigo o som mais quente de Cuba.

A cantora e compositora que lançou o seu primeiro álbum em Janeiro deste ano, intitulado ‘Mi Mundo’, trouxe os ritmos que fazem parte da sua história como contributo para entrelaçar raízes neste certame.

O ‘Festival Raízes do Atlântico’ deixa assim, também, a sua marca nas comemorações dos 600 anos da Madeira e do Porto Santo, prometendo mais duas noites de muito boa música, já hoje e amanhã.