Rafael Sousa apresentará candidatura à liderança do CDS

O actual presidente da concelhia do CDS/PP da Ribeira Brava trabalha para ser candidato à liderança dos centristas populares madeirenses. O DIÁRIO sabe que o anúncio poderá ser efectuado até sábado, muito provavelmente num espaço situado na Estrada Monumental, altura em que Rafael Sousa terá garantido o número suficiente de apoios para poder avançar com uma lista ao Congresso de 1 e 2 de Julho.

Embora Rafael Sousa não confirmasse se avança ou não à presidência do seu partido, o nosso jornal está em condições de adiantar que o vice-presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, e número dois de um Movimento Popular nas Eleições Autárquicas, tem sido alvo de alguma pressão política por parte de um grupo de correligionários para que aceite avançar com aquilo que chamam já de candidatura ‘outsider’ mas com ambição suficiente para almejar vencer e acabar com o “estado de coisas a que chegou o partido”, revela fonte próxima do centrista ribeira-bravense.

A candidatura de Sousa está numa fase bastante adiantada ao ponto de esta semana ter reunido com várias figuras das bases pedindo-lhes que procedam à recolha de assinaturas para que assim possa materializar o processo de candidatura até 6 de Julho, data em que encerra o prazo para a entrega das moções.

E nem mesmo a difícil meta imposta pelo Conselho Regional aos candidatos de obrigatoriamente apresentarem 150 assinaturas, com a particularidade de não poderem subscrever outra lista, ou seja que não tenham acedido apoiar formalmente a candidatura de Américo Silva Dias e ou de Rui Barreto, já assumidos candidatos, limita a ambição de Rafael Sousa que, ao dia de ontem, tinha praticamente fechado esse número, garantiu a mesma fonte.

Seja como for, certo é que na corrida à liderança do CDS já foram anunciadas publicamente as candidaturas de Rui Barreto, líder parlamentar, e de Américo Silva Dias, que já foi deputado municipal.

De resto, as peças no ‘xadrez’ dos centristas populares movimentam-se, sobretudo num claro movimento de oposição à actual liderança e também à forma como têm vindo a criticar as posições assumidas pela direcção parlamentar por considerarem que o partido está fechado, de ser autista aos desejos das bases ou de exercer uma liderança com dois pesos ou duas medidas. Há quem recorde a instauração de processos disciplinares e a expulsão de outros do partido enquanto a outros, com processos judiciais pendentes, nada foi efectuado, observam.

Ora, é exactamente este sentimento que pontifica numa ala que se posiciona contra Rui Barreto que pode ser corporizado por Rafael Sousa.