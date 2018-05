Rafael Sá domina nacionais de ginástica

O madeirense Rafaél Sá foi a grande figura dos Campeonatos Nacionais da I Divisão e Elites de ginástica artística masculina, que tiveram lugar no passado fim-de-semana no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa.

O atleta do CD Nacional dominou por completo a competição destinada ao escalão sénior, e onde marcaram presença seis ginastas.

O alvinegro veio a conquistar o primeiro lugar em termos de classificação absoluta, muito devido aos inúmero pódios alcançados ao longo da competição em seis aparelhos, com um total de 22.400 pontos contra os 20.000 de Ricardo Almeida (SCPC), os únicos atletas a completarem as seis provas.

Rafael Sá veio ainda a somar o máximo de pontos no solo,argolas, e barras paralelas, tendo sido segundo no salto de cavalo e barra fixa e ainda terceiro no cavalo.