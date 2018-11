O Dubai Club sofreu algumas alterações ao nível da programação para as noites de sábado e domingo, mas continuam com grandes atractividades para cativar, cada vez mais, os amantes da vida nocturna.

No sábado, aquele clube de diversão do Funchal passará a ter a residência de Rafael Nóbrega , mais conhecido por Raffz. Uma novidade que se enquadra nesta nova fase do Dubai Club.

“É...