A Polícia de Segurança Pública da Madeira tem previstas, pelo menos, três acções de fiscalização com recurso a radar, esta semana.

A primeira fiscalização com radar acontece na terça-feira, dia 6, a partir das 14 horas, na Estrada Ponta da Oliveira, no Caniço.

Já na sexta-feira, a partir das 17 horas, os radares vão estar na Via Expresso, nos Moinhos, Faial e também no Túnel do Cortado,...