Quinze meses de prisão por burlar vendedor de carro

Um pedreiro de 30 anos, residente em Santo Amaro, foi condenado a 15 meses de prisão efectiva por ter enganado o vendedor de um automóvel a quem extorquiu 5.750 euros. A decisão foi tomada a 19 de Abril, no tribunal da Instância Local do Funchal.

A juíza Elsa Serrão condenou Miguel Abreu pelo crime de burla. Na sentença é dado como provado que, em Maio de 2014, na sequência da publicação na Internet de um anúncio para a venda de um Mercedes CLK200, o arguido entrou em contacto com o vendedor e combinou a compra da viatura. No entanto, de forma hábil, conseguiu convencer o proprietário a adiantar-lhe verbas para vários procedimentos supostamente necessários à transacção - abertura de um contrato de crédito na Cofidis, pagamento de um seguro contra todos os riscos, etc. Na verdade, concluiu a juíza que apreciou o caso, “o arguido nunca quis adquirir o veículo” e o seu objectivo era simplesmente sacar dinheiro ao vendedor.

A pena de prisão é efectiva porque o arguido já tem no cadastro uma condenação a dois anos e meio de prisão, com pena suspensa, por uma burla nos mesmos moldes, praticada em Setembro de 2011. Por isso, não lhe foi dada nova oportunidade. M. F. L.