Quinze competem pela coroa de Miss Portuguesa Madeira 2018

Aí estão as 15 finalistas do Miss Portuguesa Madeira 2018, o único concurso oficial de misses na Região, cuja organização está a cargo da My Klaquete, uma empresa ligada à imagem profissional (maquilhagem, caracterização, estilismo e cabelos), estendendo os seus serviços, também, à criação e produção de programas para televisão, co-produção de peças de teatro, cinema, fotografia, moda, publicidade e formação em maquilhagem, caracterização e cabelos.

Na sua maioria estudantes, estas 15 jovens, oriundas de quase todos os concelhos da Madeira, vão disputar a gala final do Miss Portuguesa Madeira 2018 que está já marcada para 16 de Junho, no Centro de congressos da Madeira, com transmissão televisiva através da RTP-Madeira.

As candidatas - correspondendo a cada uma um número de telefone/chamada de valor acrescentado que pode ser consultado em www.facebook.com/Missportuguesamadeira - estão a partir de hoje disponíveis para as votações que só terminam no dia 15 de Junho à meia-noite.

Conforme explica Lúcia Sousa, responsável pela Delegação Funchal da My Klaquete, “os votos do público contam 50% da votação, sendo que os restantes 50% serão atribuídos pelo júri”.

Lembra que a Miss Portuguesa Madeira 2018 está a promover uma recolha de donativos para adquirir equipamento médico para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. “Parte do valor das chamadas e o valor das entradas no dia da gala final revertem para esta causa”, adianta.

Lúcia Sousa diz que as candidatas estão em formação neste momento em várias áreas: “Bordado Madeira, Vinho Madeira, gastronomia, fauna e flora, cultura geral, tudo o que precisam saber para representar com dignidade o nome da Madeira. Como é lógico estão também a ter formação de passerelle, expressão corporal, etiqueta e protocolo, maquilhagem”, conclui.

Resta acrescentar que a vencedora do Miss Portuguesa Madeira 2019 será a representante da Madeira no Concurso Miss Portuguesa, com a possibilidade de representar Portugal em vários concursos de topo: Miss Mundo, Miss Universo, Miss Internacional, Miss Grand International, Miss Supranacional, Reina Hispanoamericana, Miss Tourism International, Miss Global Beauty, Miss ECO International, Miss Tourism Queen International, Miss Tourism Queen of the Year International, Miss Tourism Metropolitan International, Miss University International, Miss Oriental Tourism, Miss All Nations, Miss 7 Continents, Miss Princess of the Globe, Miss EM e Supermodel International.

Importa ainda salientar que, na gala final do concurso na Região, além da eleição da Miss Portuguesa Madeira 2018, será também feita a eleição da 1.ª e 2.ª Dama de Honor, Miss Elegância, Miss Fotogenia e Miss Simpatia.