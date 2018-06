Quinta do Lorde traz premiado ‘sushiman’ para evento em Julho

Nos dias 6 e 7 de Julho, o restaurante gourmet Lord’s da Quinta do Lorde, no Caniçal, vai acolher um novo e ambicioso evento gastronómico. O resort aposta numa iniciativa que descreve como sendo inovadora, inspirada na cozinha nipónica, que tem muito mais para oferecer do que apenas comida fria.

A trave-mestra deste evento será o premiado ‘sushiman’ Miguel Bértolo, um perito em gastronomia japonesa que, em 2017, conquistou o título de vice-campeão mundial no World Sushi Cup Japan (Tóquio), representando Portugal na competição, com o apoio da Makro Portugal.

“A arte de realçar o que a natureza oferece” é o lema associado à sua posição na cozinha. Com formação em artes plásticas e cozinha avançada, o estilo empreendedor levou-o a uma carreira autónoma, especializando-se na arte do sushi. Iniciou a aprendizagem de cozinha japonesa em Portugal, mas foi no Japão que consolidou os conhecimentos, com formação profissional em Washoku (cozinha tradicional japonesa), certificado pela All Japan Sushi Association.

Em 2006 abriu o 1.º restaurante Sushill out em Alfama, alcançando em 2009 o top 10 pela revista ‘Timeout’. Seguindo as mutações do mercado, em 2011 passou a localização para São Domingos de Benfica e alterou o serviço para self-service, num conceito diferenciador.

Criou um conceito próprio, ‘O lado Bértolo’, com a implementação de menus de degustação inspirados na cozinha japonesa. Em 2015 lançou o projecto ‘Chirashi’ em Telheiras, com o foco na padronização de serviços e virado para a rotina diária urbana. Após os resultados positivos deste conceito, abriu em 2018 o segundo Chirashi localizado em Alvalade, pioneiros no conceito de sushi solto.

Funções que vai intercalando com outros projectos em que actua como chefe/consultor (fitchi) e formador/coordenador técnico na ACPP (Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal), entidade formadora e acreditada pela (DGERT) e WACS (World Association of Chefs Societies), desenvolvendo também parcerias com escolas japonesas, onde o profissionalismo e a disciplina da cozinha japonesa são o principal foco de ensino.

Mais informações sobre o evento na Quinta do Lorde serão anunciadas em breve. Em todo o caso poderá contactar o resort através do número 291 969 803.