A Quinta de Santa Luzia volta a abrir as suas portas para mais uma edição da iniciativa ‘Maio na Quinta’, que acontece já no próximo dia 5 do próximo mês.

O evento é aberto ao público em geral e pretende acolher todos os interessados num dia primaveril, envolvendo-os no ambiente único proporcionado pela Quinta, que pertence à família Blandy.

O programa de diversão para os visitantes é bem recheado e começa logo pelas 11 horas da manhã, com as boas-vindas e uma visita à criação de cogumelos que existe no local.

Antes do almoço, terá lugar, por volta das 12h30, uma actuação da Orquestra de Violas de Arame, em conjunto com a Tertúlia das Cantigas Tradicionais, sendo que o serão da tarde começará com danças criativas destinadas ao público infantil, com a artista Dimitri Poulos.

Ao mesmo tempo, Sam Meyler promoverá jogos lúdicos, que também pretendem animar todos os presentes e também haverá a possibilidade de os visitantes jogarem ao tiro com arco.

Já por volta das 16 horas, haverá uma sessão de danças tradicionais e, às 17h, começará a actividade ‘Blues no bilhar’, com Daniel Henriques e Helder Gonçalves.

Na parte conclusiva do evento ‘Maio na Quinta’, o DJ Diogo Freitas tomará conta da cabina de som, com o ‘Sunset tunes’, que se inicia às 19 horas e que se prolongará até ao término da iniciativa levada a cabo pela família Blandy.

Além de todas as actividades programadas, o dia será também preenchido com workshops, que contarão a colaboração da oficina de cerâmica Barro Cru, SPEA, Helena Jardim, Gi e Olga e Casa de Semente. Nos ‘comes-e-bebes’, o Barreira Bar Café e o Go Brunch são dos estabelecimentos que marcarão presença na iniciativa que conta, naturalmente, também com os serviços da própria Quinta.

De referir que a organização pretende reduzir ao máximo o uso de plástico na referida iniciativa, sendo que os pratos e talheres utilizados serão de material biodegradável. Além disso, haverá copos reutilizáveis e também podem ser alugadas ou compradas canecas de barro. A organização recomenda, ainda, a quem preferir, que traga os seus copos de casa, de forma a evitar o uso de plástico, contribuindo, assim para um ambiente mais saudável. A entrada é livre para todos os interessados que queiram participar no evento, porém, os participantes poderão deixar um pequeno donativo, que será depois repartido pelos artistas presentes.

É também solicitado que o público deixe o espaço tal como o encontrou e também se recomenda alguma atenção no estacionamento dos automóveis, para que não ‘bloqueiem’ nenhum portão das redondezas.

A entrada para a Quinta de Santa Luzia localiza-se na Rua da Levada de Santa Luzia, n.º 120.