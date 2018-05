Questão da mobilidade aérea “encerrada”

No rescaldo da visita do primeiro-ministro António Costa à Região, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, quis ‘colocar os pontos nos is’ no que toca à questão da mobilidade aérea, imputando a responsabilidade da sua resolução ao Estado português.

“A questão da mobilidade aérea é uma questão que urge resolver por parte do Estado dentro das suas obrigações constitucionais”, afirmou Miguel Albuquerque, argumentando que a sua obrigação enquanto governante é “remeter para quem de direito a solução do problema”.

Quando questionado pelo DIÁRIO, se tinha colocado essa mesma a questão a António Costa, o líder do Governo Regional respondeu que “a questão da mobilidade aérea está encerrada”.

“Enquanto eu for presidente do Governo, nós não vamos assumir nunca a limitação do princípio da continuidade territorial (...) Não vão ser os madeirenses e os porto-santenses que vão pagar do seu bolso as disfuncionalidades do Estado“, afiançou.

Albuquerque não aceita que os madeirenses sejam tratados como “cidadãos de segunda”, que não podem viajar a preços razoáveis dentro do próprio país.

O governante deixou também duras críticas à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), pela sua não intervenção na concertarão de preços entre as companhias áreas, e à TAP, por praticar “o preço por milha mais alto do Mundo”.

Miguel Albuquerque falava, ontem, à margem da assinatura de um protocolo entre a vice-presidência do Governo Regional e a Associação Diamantiers de Portugal, com o objectivo de atrair para a Madeira investimento no sector dos diamantes.