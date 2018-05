“Queremos o título já este sábado”

Expectativas altas para a equipa de seniores femininos do Madeira Andebol SAD que hoje, pelas 17h30, em Gaia, disputa o terceiro encontro da final frente ao Colégio de Gaia. Caso a vitória volte a sorrir novamente às madeirenses, o título de campeão nacional fica desde já entregue à formação comandada por Sandra Fernandes.

A pressão está, pois, quase toda do lado das nortenhas, que para poderem renovar o título precisam de vencer duplamente, em casa , este fim-de-semana e, depois, virem ao Funchal disputar a ‘negra’.

Um cenário que a técnica Sandra Fernandes deseja afastar e hoje mesmo trazer já de volta à Região o tão ambicionado título, que a acontecer será o 14.º para as madeirenses.

“As expectativas são elevadas. Depois de quase 10 meses de trabalho, estamos muito perto da alcançar o objectivo e ver todo este trajecto recompensado em termos de campeonato. Sabemos que temos o actual campeão nacional pela frente, que demonstrou durante todo o ano ser capaz de ultrapassar qualquer adversidade. Estamos com uma vantagem confortável, cumprimos com a nossa obrigação, que era tirar vantagem do factor casa e vencer os dois jogos e agora a pressão está do lado do Gaia”, começou por referir à reportagem do DIÁRIO.

Sandra Fernandes admite que a vantagem do Madeira Andebol “pode ser boa ou não, irá depender muito de como vamos entrar neste terceiro jogo”. Uma coisa garante: “Vamos tentar vencer, é essa a meta para este sábado, sabendo que temos três hipóteses de vencer, bastando uma para garantir o título”.

E que mensagem tem deixado a treinadora ao grupo de trabalho nesta altura? Sandra Fernandes explica: “Este é um grupo muito especial. A mensagem é apenas, e só, trabalho! O facto de ser um grupo muito heterogéneo em termos de idades, poderia ter sido uma dificuldade, mas de facto não o foi. É muito giro ver a relação de uma atleta de quase 40 anos com outra atleta de 16, este é um exemplo, porque existem mais, pois as diferenças de idades são grandes. O sentido protector, quase “maternal”, é grande e isso a mim deixa-me muito feliz. Trabalham, ajudam-se e cooperam de forma muito positiva. Sou uma treinadora sortuda, não tenho dúvidas”, sublinha.

Relativamente ao adversário, a técnica do Madeira Andebol opina: “O Colégio de Gaia é uma equipa experiente, cheia de talentosas jogadoras e muito bem orientada. Estes factores dizem por si só o que vamos encontrar. Vai ser muito difícil, disso não tenho dúvidas nenhumas”.

Sandra Fernandes considera que há algunas factores que poderão ser determinantes nesta ronda a Norte. “O Madeira SAD tem tido uma grande regularidade defensiva ao longo do ano. Em média sofremos por jogo 17 golos. No andebol este é um dado muito positivo. Se conseguirmos uma maior clarividência ofensiva, estaremos prontas para lutar com qualidade neste jogo. As preocupações nesta altura, são a recuperação de algumas atletas. Parece-me errado o planeamento da federação, que contempla um jogo dos 1/8 final da Taça de Portugal, na semana em que se inicia o play-off final da prova principal. Esta semana, Madeira SAD e Colégio de Gaia realizaram três jogos, com viagens pelo meio. Este facto torna-se desgastante e perigoso para as atletas. Temos que proteger mais o andebol feminino”, avisa em jeito de alerta.