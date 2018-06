“Queremos garantias e não palavras”

O primeiro-ministro, com as afirmações feitas na AR em que recusou repor o tempo de serviço dos professores que foi congelado durante mais de nove anos, deitou por terra as promessas feitas?

Eu acho que ele não deitou por terra coisa nenhuma. O senhor primeiro-minisro e o Partido Socialista vão ter a possibilidade de corrigir o que têm vindo a dizer que é precisamente contrário de tudo o que seria racionalmente aceitável. Se não fizerem a correcção de uma forma natural, vão ter de a fazer perante a luta dos professores.

A greve tem ainda mais justificação depois disto?

Sim, plenamente. A situação nacional é a que se conhece, desde a reunião no Ministério da Educação que correu mal e em que o senhor ministro se comportou como uma criança mimada, com uma posição do tipo ‘ou isto, ou nada’. No continente, o que está a acontecer, da parte dos professores é uma grande reacção.

E em termos regionais?

Na Região temos uma situação diferente. Temos um compromisso, assinado pelo senhor secretário da Educação, desde Dezembro passado, em que se comprometeu em recuperar todo o tempo de serviço dos períodos de congelamento. O que nos preocupa é este adiar consecutivo, mês após mês, sem vermos ser dado um passo no sentido da efectiva resolução deste problema. Por isso, a nossa luta é pelo mesmo objectivo, mas está em patamares diferentes. No continente estará no zero, na Madeira não está.

Acredita que vai haver mesmo contagem do tempo de serviço na Madeira?

Até agora, só temos de contar com a coerência do senhor secretário da Educação que nunca desdisse aquilo a que se comprometeu. O problema é que, se calhar, precisa da ajuda dos professores, da luta, para mostrar, dentro do governo regional - se calhar ao senhor vice-presidente que é o responsável das finanças - que isto é um caso sério.

Esse incentivo pode ser o recurso à greve na Madeira?

Sim, este é um caso sério de injustiça cometida contra os docentes e as injustiças têm de ser reparadas. Ou pelo tribunal, ou através da luta. Nós vamos concretizar a greve que convocámos, a partir da próxima semana. Não estamos em luta contra os alunos e nesse sentido houve o cuidado de deixar de fora aqueles que têm de obedecer a calendários nacionais, como é o caso do 11º e 12º anos, em que são submetidos a exame e têm períodos de candidatura ao ensino superior. Também deixámos de fora o 9º ano para não perturbar o trabalho dos alunos. A nossa luta não é contra ninguém, é pela reparação de uma injustiça que está a ser cometida.

Greve até quando?

Até que o senhor secretário da Educação nos dê garantias que não podem ser mais palavras para a comunicação social em que reafirma as promessas, tem de ser um compromisso escrito e um passo à frente daquilo que temos até hoje. Palavras já temos as suficientes, não precisamos de reafirmações de que o tempo é mesmo para recuperar. Precisamos de actos concretos que mostrem que isso não são palavras que podem ser levadas pelo vento.

A manter-se esta situação, poderá estar em causa o início do próximo ano lectivo?

Pode estar em causa de duas maneiras. Primeiro, pelo adiamento das avaliações. Se chegarmos ao período de férias e houver turmas com a avaliação por fazer, teremos um grande problema. Há, desde logo, uma possibilidade de condicionar a abertura do ano lectivo, através de toda a programação que é feita ao longo de Junho e Julho, a preparação das turmas, matrículas, número de professores em cada escola. Tudo isso pode ser condicionado. Por outro lado, já estamos a equacionar novas acções a partir de Setembro e Outubro que poderão ser greves de mais do que um dia. Os nosso políticos andam distraídos e têm de perceber que isto é mesmo um caso sério e que não tem uma solução que não seja negociar um acordo com os professores e os educadores e com os sindicatos que os representam.

Onde é que isto pode parar?

Não sabemos, mas podem estar a criar uma bola de neve que não sei quem vai arrastar pela frente. Se calhar, esses próprios políticos que criam as dificuldades.

Admite que esta questão, ao nível nacional, possa colocar em causa a sustentabilidade do governo?

Não sabemos, do que temos a certeza é que da parte dos professores e educadores há uma vontade clara de não abdicar da reparação desta injustiça. Os professores são das poucas profissões da função pública que estão nesta situação de não verem o seu tempo de serviço congelado repercutido na carreira. O problema dos professores é que são muitos - cerca de 130 mil - e aqui o governo joga com números, muitas vezes fraudulentos e empolados. A estratégia do Ministério da Educação já começa a se aproximar da que foi usada pela ministra Maria de Lurdes Rodrigues que tentou lançar a opinião pública contra os professores e isso correu mal. Se este governo persistir nessa estratégia, temos a certeza de que vai correr mal.

O secretário regional da Educação avançou com a possibilidade de encerramento de escolas. Como é que o SPM avalia essa questão?

Não sei a que estabelecimentos de ensino se refere o senhor secretário, mas nós temos uma posição clara. Não se pode fechar qualquer estabelecimento por razões meramente financeiras, até porque as escolas, com muitos ou poucos alunos, são sempre um pólo de desenvolvimento local. Porque é que não se cria uma rede de universidades seniores ao nível regional? Há condições para, com os profissionais que temos, fazer isso.