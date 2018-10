“Quem vinga no Japão tem livre trânsito no mundo”

Como é que surgiu a ideia de trazer todos os trabalhadores da empresa ‘Vieira de Castro’ à Madeira para uma comemoração dos 75 anos da empresa? Quando fizemos 70 anos, no ‘calor’ do jantar com 200 funcionários eu disse que nos 75 anos íamos todos à Madeira de barco. Não foi de barco, mas também não somos 200, já somos 400. E agora viemos cumprir a promessa e é agradável porque a...