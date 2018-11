O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, revelou ter dúvidas na escolha do jogador para fazer companhia a CR7 no jogo desta noite diante do Cagliari, da 11.ª jornada do campeonato italiano: “Ronaldo vai jogar na frente, mas preciso de decidir sobre quem irá jogar com ele. Mandzukic está bem, ele precisava de recuperar a nível mental. Vou ver se aposto em dois ou três médios...