Quem sucede ao Bombay

É já a partir de amanhã que a vela regional agendou as ‘lutas’ pelo título de campeão regional da classe cruzeiros.

Tal como nos últimos ano, o Campeonato da Madeira de Cruzeiros/CEx será feito em sistema de concentração com três dias de intensa competição, que será repartido pelos dias de sábado, domingo e terça-feira (1 de Maio), e com o campo de regatas a centrar-se nos concelhos do Funchal, Câmara Lobos, Santa Cruz e Machico.

A apresentação do evento aconteceu ontem, e espera-se que pelo menos 15 equipas irão discutir o tão desejado título de campeão, que na época passada seria entregue ao ‘Bombay-Barreirinha Bar Café.

O programa de competição do campeonato, arranca pelas 9h30 de amanhã no Centro Náutico de São Lázaro com a habitual reunião com os skippers das embarcações, enquanto a primeira regata está agendada para as 13 horas. No domingo e terça-feira o início do campeonato está previsto para as 13 horas.