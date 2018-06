Queixas ambientais

Em apenas um ano, quase que duplicaram as reclamações da população à Direcção Regional de Ordenamento de Território e Ambiente (DROTA).

Segundo dados fornecidos ao DIÁRIO pela Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, se em 2016 foram recebidas 87 queixas, no ano passado foram 158. Um aumento que a SRA entende ser revelador de como os madeirenses estão cada vez mais atentos e sensíveis às questões ambientais.

No ano passado, a maioria das queixas referiram-se a problemas relacionados com o ruído (poluição sonora), maus odores e ainda resíduos sólidos, seguido de perto de águas residuais e das oficinas.

De acordo com a distribuição por município, é possível concluir que 43% das reclamações (68 no total) referem-se ao concelho do Funchal. No top 3 dos municípios com mais queixas, segue-se Santa Cruz (18) e Machico (16). Do Porto Moniz não foi recebida qualquer queixa.

Segundo acrescenta ainda a informação enviada ao DIÁRIO, neste ano, e até ao dia de ontem, a DROTA já tinha recebido 40 reclamações.

Todas as queixas recebidas são posteriormente alvo de visita inspectiva por parte da Direcção de Serviços da Inspecção Ambiental, que averigua a situação em causa.

Refira-se ainda que para efectuar uma reclamação, os interessados deverão utilizar a Linha Poluição Zero (através dos números 967402357 e/ou 291207291) ou o endereço de correio electrónico pzero@madeira.gov.pt. Poderão ainda contactar directamente a DROTA (291297350).

100 processos de contra-ordenação em 2017

A SRA não se limita a receber a analisar queixas do foro ambiental. O Instituto de Florestas e Conservação de Natureza (IFCN) revela que, relativamente à protecção de recursos naturais e florestais e áreas protegidas, no ano passado foram levantados 100 processos de contra-ordenação referentes a autos de notícia exarados pelo Corpo de Polícia Florestal e pelo Corpo de Vigilantes da Natureza.

A maioria das contra-ordenações no âmbito florestal refere-se a corte indevido de árvores (22), seguindo-se as queimadas indevidas (14) e a realização, em espaço florestal, de actividades lúdico-desportivas, nomeadamente de BTT, todo-o-terreno e canyoning (10). Houve ainda dois processos realtivamente a despejos ilegais de terras e outros 5 por transformação de terrenos.

No âmbito das reservas naturais foram emitidos 47 autos de notícia, sobretudo de incumprimento das regras da Reserva Natural Parcial do Garajau (24), mas também relativamente ao regulamento de observação de cetáceos (13) e de apanha de lapas (2).

Já durante este ano foram levantados 23 processos de contra-ordenação, 16 na área florestal (4 por queimadas, outros 4 por corte indevido de árvores e ainda mais quatro por realização de actividades lúdico-desportivas) e 7 em reservas naturais (onde se destacam 4 infracções do regulamento de observação de cetáceos). Durante os primeiros meses do corrente ano, e no âmbito dos referidos processos, refira-se ainda um por desejos lenhosos e outro por vazamento de terras em espaço florestal.

De acordo com a SRA, estes números são também reveladores que as autoridades não se limitam a estar atentas. São também actuantes, como é possível ver pela actividade não só do Corpo de Polícia Florestal, como também do Corpo de Vigilantes da Natureza.

O que diz a Lei

A Lei n.º 56/2011 de 15 de Novembro veio altera o crime de incêndio florestal e os crimes de dano contra a natureza e de poluição, tipifica um novo crime de actividades perigosas para o ambiente, procede à 28.ª alteração do Código Penal e transpõe a Directiva n.º 2008/99/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, e a Directiva n.º 2009/123/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro.

A lei prevê, por exemplo, que quem provocar incêndio em terreno ocupado com floresta, incluindo matas, ou pastagem, mato, formações vegetais espontâneas ou em terreno agrícola, próprios ou alheios, possa ser punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. Destruir ou deteriorar significativamente habitat natural protegido ou habitat natural causando a estes perdas em espécies protegidas da fauna ou da flora selvagens ou em número significativo leva a uma punição com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 600 dias. Igual pena arriscam aqueles que provoquem poluição sonora ou poluam o ar, a água, o solo, ou por qualquer forma degradem as qualidades destes componentes ambientais.