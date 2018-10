Queimadas controladas atingem valor recorde

O número de pedidos para a realização de queimadas controladas no concelho do Funchal aumentou 62% em 2017, fixando-se em 212 intervenções, sendo este o maior da última década. Este ano, o Serviço Municipal de Protecção Civil (SMPC) já foi solicitado por 153 vezes pelos funchalenses para limpar terrenos baldios com o auxílio dos bombeiros, o que dá uma média de três por semana.