Uma queimada não autorizada foi detectada, na tarde de ontem, pela equipa de vigilância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O fumo foi vislumbrado pelas 16h45, com a equipa a deslocar-se ao local, na Quinta do Leme. As chamas foram logo extintas.

De recordar que o Plano Operacional de Combate a Incêndios Florestais (POCIF) foi prolongado até 15 de Novembro, estando proibida a realização...