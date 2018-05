Quedas e mortes nas levadas aumentaram

Entre Janeiro e Abril de 2018 houve mais quedas e mortes nas levadas da Madeira, comparativamente ao mesmo período do ano passado. Enquanto que nos primeiros quatro meses de 2017 o Serviço Regional de Protecção Civil registou 29 quedas em levadas e percursos pedestres, este ano 33 pessoas tiveram de ser assistidas pelas diversas corporações de bombeiros da Região, na sequência de quedas.

Em 2018, o mês de Abril foi o mais acidentado, com registo de 15 quedas. A grande maioria ocorreu no concelho da Calheta (5) e em Machico (4). Na Ribeira Brava houve também registo de quedas (2), assim como em Santa Cruz (1), Santana (1), Ponta do Sol (1) e no Funchal (1).

Ainda sobre este ano, em Janeiro ocorreram quatro quedas em levadas, na Calheta, Câmara de Lobos, Porto Moniz e Santana e em Fevereiro houve registo de seis: três em Machico, duas na Calheta e uma em Santa Cruz. Já em Março foram oito as pessoas que caíram enquanto caminhavam nos concelhos de Santana (2), Santa Cruz (2), São Vicente (1), Funchal (1), Câmara de Lobos (1) e da Calheta (1).

Duas mortes na Levada das 25 Fontes

Também durante o ano corrente ocorreram mais mortes nas levadas da Madeira do que entre Janeiro e Abril de 2017. Este ano, no mês de Abril, duas pessoas perderam a vida enquanto percorriam a Levada das 25 Fontes, na Calheta.

O primeiro acidente aconteceu no dia um de Abril, Domingo de Páscoa. Um turista, de 60 anos, escorregou quando realizava este percurso e caiu de uma altura aproximada a 40 metros, acabando por falecer no local.

Duas semanas depois um outro homem, de nacionalidade francesa, perdeu a vida quando realizava o mesmo percurso. Este turista, de 65 anos, terá caído de uma altura aproximada a 20 metros.

O Governo recorda que os percursos pedestres recomendados são mantidos regularmente pelo IFCN para oferecer segurança, mas alerta “para os cuidados que todos devem ter quando se deslocam para a serra. Cuidados ao nível do vestuário e calçado, mas também ao nível dos comportamentos, tal como sair do percurso, o que se observa, infelizmente, muitas vezes”, acrescenta.