Queda no Porto Santo motiva transporte para a Madeira

Uma turista foi ontem transportada no avião da Força Aérea para a Madeira, depois de ter sofrido uma queda, no porto de abrigo do Porto Santo.

O caso ocorreu por volta das 11h10, sendo que a mulher de nacionalidade inglesa e com cerca de 65 anos terá caído na zona da marina, no porto de abrigo.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram alertados para o sucedido, tendo enviado...