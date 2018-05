Quebra de sigilo motiva queixa

A Empresa de Navegação Madeirense (ENM) pondera apresentar queixa no Ministério Público por ver na praça pública peças processuais protegidas, relativas à proposta colocada a concurso público internacional para o transporte marítimo de passageiros e veículos entre a Madeira e o continente.

Uma posição que pode ter influência no processo de adjudicação do ferry e que levanta outras dúvidas sobre expedientes que configuram acesso privilegiado e ilícito aos procedimentos de contratação pública na Região.

A empresa do Grupo Sousa nega ter facultado qualquer informação relevante a terceiros e assume que tudo o que foi tornado público na edição de ontem do JM é cópia da proposta depositada na plataforma electrónica de compras públicas acinGov.

“A proposta está em sigilo, a plataforma é fechada, pelo que ver elementos processuais na praça pública não só gera estranheza como é motivo de preocupação”, refere o Grupo Sousa.

Estupefacção que também foi assumida pelo vice-presidente do Governo ao garantir não ter sido o júri nem o executivo regional a difundir os elementos constantes da proposta da ENM. Até porque nesta fase a “informação é reservada”, observa Pedro Calado, lamentando a intoxicação da opinião pública com pormenores que podem nem constar do contrato de adjudicação a celebrar pelo Governo com o operador. Aliás, só a partir de hoje é que haverá troca de esclarecimentos entre o Governo Regional e a ENM e que vão incidir sobre uma série de pormenores desde datas a preços, de horários a obrigações.

Não sendo o concorrente, nem o Governo a partilhar os dados apresentados como adquiridos, e uma vez que os restantes interessados que levantaram o caderno de encargos – a Vieira & Silveira - Transportes Marítimos S.A, pela Tecnovia Madeira - Sociedade de Empreitadas S.A e Juntos pelo Povo – não têm acesso à proposta da ENM, há fortes suspeitas que tenham sido usados expedientes passíveis de apreciação judicial.

Não há navio

Dois outros pormenores foram esclarecidos pela ENM. O primeiro é que neste momento não há qualquer navio afecto à operação, já que o concurso público a tal não obrigava. Ou seja, o navio “apalavrado” só será anunciado se e quando a operação for adjudicada e o contrato assinado. Nas últimas horas os entusiastas do ferry puseram a circular tratar-se do ‘Villa de Teror’, navio da Trasmediterranea, empresa adquirida pela Naviera Armas no ano passado, e que começa a operar em Junho deste ano.

O segundo assunto dissipado é que desde Setembro de 2016 que o Grupo Sousa não está impedido de concorrer à linha ferry. Uma garantia reafirmada na sequência da posição assumida pelo JPP, partido que recorreu esta semana a um argumento político usado em Julho do ano passado pelo secretário regional que então tutelava o sector, Eduardo Jesus, aludindo a um documento de compromissos, com base no qual alegadamente o Grupo Sousa se obrigava, perante a AdC, a abster-se de apresentação de proposta para a operação tipo ferry na rota Continente-Região.

Contudo, o JPP omite que na altura o alegado impedimento foi desmentido. “Era o que faltava. O Grupo Sousa não tem qualquer impedimento. Nem podia ter”, referiu então Luís Miguel Sousa.

A operacionalização da linha marítima em apreço, num total de 36 viagens em três anos (12 por ano, entre ida e volta, a serem efectuadas entre Junho e Setembro), receberá uma indemnização compensatória do Orçamento Regional no valor total de nove milhões de euros (três milhões de euros/ano). Verba que pode vir a ser reforçada com contratos programas específicos.