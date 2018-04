Que venham os gregos...

O ensaio geral do Madeira Andebol SAD ontem no pavilhão do Funchal resultou numa derrota frente ao Avanca por 25-22 com 13-9 ao intervalo favorável aos madeirenses, em mais uma partida da fase final Grupo A, do Campeonato Nacional da I Divisão masculina em andebol

Um jogo claramente marcado por duas partes bem distinta. Um primeiro tempo onde os madeirenses evidenciaram uma melhor organização e depois do intervalo um Avanca claramente acima da SAD. Muito para além do resultado negativo ontem vimos um jogo onde os comandados do técnico Paulo Fidalgo tiveram claras preocupações em gerir todos os seus recursos e claramente como todas as energias focadas para sábado. Num quadro de limitações este foi também um bom teste para a equipa, até porque foram evidentes as várias mutações no jogo da SAD ao longo da partida, ensaiando estratégias tendo em vista o jogo com o AEK.

A SAD alinhou com Hugo Lima, Gonçalo, Bruno Moreira (3), João Martins (1), Diogo Gomes (3), Bernardo, Luis Carvalho, João Fernandes, João Miranda (1), João Gomes, Gustavo, João Pinto (6) e Oleksandr (1).

Ainda no andebol masculino referência para o Marítimo que volta esta noite, no seu pavilhão, a ter mais uma ‘cartada’ importante na luta pela manutenção na II Divisão nacional. Os verde-rubros defrontam o Boavista pelas 21 horas.