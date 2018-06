Que grandes artistas

Quem passou, ontem, pelo Centro de Congresso da Madeira, a fim de assistir à primeira sessão do ESCOLartes, certamente não passou indiferente a tamanha genica que as 340 crianças envolvidas evidenciaram quando subiram ao palco. Um espectáculo que fica marcado negativamente pela ausência do secretário regional da Educação, bem como do director regional, dado que estes pequenos grandes artistas mereciam e esforçaram-se para alcançar esse tipo de gratificação, tal como os seus professores.

O espectáculo integrado na Semana Regional das Artes reuniu, no entanto, uma plateia bem composta e que a cada trecho aplaudia com mais intensidade um grupo de alunos que começou desde o início deste ano a preparar a sua actuação.

As cenas foram divididas em três temas, mais concretamente a ‘Lenda de Deu-la-Deu Martins’, ‘História com recadinho’ e ‘Nas ondas da imaginação’, todas guiadas por vozes e músicas gravadas em estúdio, de certa forma para ajudar os mais novos a se coordenarem durante a encenação.

Maria Leónia Sousa, professora de Expressão Musical e Dramática na EB1/PE do Areeiro e EB1/PE da Lombada, começou a preparar o espectáculo junto do grupo de 48 alunos, em Abril, tendo gravado em estúdio as vozes para a actuação no passado mês de Maio. A docente falou-nos da importância desta iniciativa junto dos mais novos.

“É importante, porque as experiências que eles vivem, desde a preparação do espectáculo até à actuação, são experiências que eles guardam para a vida. Quando era pequenina actuei, gostei muito e aqui estou”, referiu a professora, esclarecendo que a ESCOLartes é igualmente fulcral para a educação das crianças.

“É relevante para a educação das crianças e pelas relações que se criam e que se transferem para outras áreas, para além de que a parte musical e expressão dramática se desenvolvem”, disse Maria Leónia Sousa, esclarecendo que a parte mais difícil do processo “é escolher os que participam, porque todos querem actuar”.

“Alguns têm de ficar na escola, mas este ano compensamos os que não participaram e trouxemo-lhes para ver o espectáculo e apoiar os colegas”, regozijou-se.

Teresa Castro era uma das espectadoras e classificou a ESCOLartes com uma pontuação de “cinco estrelas”. “Gostei da música e da coreografia. Todos os miúdos estão em sintonia e tudo está um grande espectáculo. Nota-se que os alunos trabalharam e estiveram empenhados e que os professores tiveram muito trabalho”, mencionou.

Segundo a nossa entrevistada, “a arte tem um papel importante na vida das crianças, porque é algo em que se empenham e é fora dos estudos”, o que acaba por ser “muito bom eles terem algo divertido na escola, onde no fundo estão a trabalhar”.

Sobre a Semana das Artes, Teresa Castro afirmou ser “muito importante, quer para os que participam, quer para os que não participam”, tendo o exemplo dos filhos que não actuam, mas que “querem ver, porque adoram”.