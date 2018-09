Quatro milhões de euros para restaurar Capela de São Paulo, Santa Clara e Sé

O Governo madeirense, através da Direcção Regional da Cultura, prepara-se para investir cerca de quatro milhões de euros na conservação e restauro da Capela de São Paulo, no Convento de Santa Clara e no tecto da Sé do Funchal. Uma despesa possível graças à utilização de fundos comunitários, do FEDER, que deve financiar as intervenções em até 85%.

As intervenções no tecto mudéjar...