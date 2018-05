Quatro feridos em choque frontal em túnel no Funchal

Quatro pessoas ficaram feridas no seguimento de um acidente entre duas viaturas, ocorrido ontem, no túnel Engenheiro Jaime Ornelas Camacho, nas imediações do quartel dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

O alerta aos bombeiros da corporação ‘vizinha’ surgiu por volta das 13 horas, tendo partido para o local uma ambulância, um carro de desencarceramento, um auto-chefe e um carro de apoio. O acidente fez com que fosse necessário desencarcerar duas pessoas e requerer apoio aos Bombeiros Voluntários Madeirenses e à cruz Vermelha Portuguesa.

Quanto aos feridos, uma mulher de 33 anos foi transportada ao Hospital pelos Bombeiros Sapadores do Funchal com problemas nos membros superiores e inferiores.

Já os Bombeiros Voluntários Madeirenses realizaram o transporte de um homem e de uma mulher, que apresentavam ferimentos ligeiros.

A Cruz Vermelha Portuguesa socorreu uma mulher com queixas num dos membros superiores.

Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O trânsito esteve bastante condicionado no decorrer das operações de socorro.