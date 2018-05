Quatro dias de Cultura, Arte e Tradições na Ponta do Sol

Está já fechado o programa da edição de 2018 do Festival Aqui Acolá, um evento da responsabilidade da Câmara Municipal da Ponta do Sol, que este ano se apresenta renovado, reforçando a faceta daquela vila como um dos centros culturais de referência da Região.

Assumindo-se como um evento promotor de Arte, Cultura e Tradições, nas suas mais variadas manifestações, o Aqui Acolá, que este ano decorre entre 10 e 13 de Maio, pretende congregar nestes quatro dias e nos vários palcos espalhados pela Ponta do Sol “as mais variadas manifestações artísticas num acontecimento que se quer digno, e acima de tudo que eleve honradamente os mais nobres pergaminhos artísticos, culturais e tradicionais através dum eclecticismo estilístico pragmático assumido”, refere a organização.

É por isso que, a partir do dia 10, o evento oferece um programa variado que congrega música, dança, teatro, cinema, literatura, fotografia, entre outros, entre espectáculos, concertos, performances, exposições e também workshops vários. “Pretende-se que o Festival Acolá Acolá seja uma autêntica celebração da arte, cultura e tradição, de forma a que quem se dirigir à Ponta do Sol entre a quinta-feira e o domingo seja surpreendido por várias formas de expressão artística, não só nos vários palcos estrategicamente colocados pela vila, como também por vários pontos pedonais do concelho”, acrescenta.

Refira-se ainda que, naquela que é a 4.ª edição do evento, o festival também envolve a comunidade escolar, na medida em que os voluntários que colaboram na iniciativa são seleccionados pela Escola Básica e Secundária.

Existe ainda uma vertente religiosa no Festival, que é assumida pela sua componente mais tradicional: o dia 10, data em que se inicia o Aqui Acolá coincide com a Festa da Ascensão, uma festa católica, antigo feriado municipal, em que se reúnem todas as saloias que cantam nas visitas pascais (Espírito Santo) de todo o concelho, num momento muito valorizado pelos residentes. Também é nesta missa que são lançadas pétalas de rosa, que os crentes recolhem e levam para as suas casas, pois crêem que essas pétalas benzidas aumentam a fertilidade das árvores e conservam a fruta já colhida. Também são os alunos das escolas que levam e soltam essas pétalas na igreja.

Programa

Quinta-feira – 10 de Maio

17h00 - ABERTURA OFICIAL – Visita a exposições

19h30 – ‘As Barrigas Também Têm dentro’ – Teatro

Teatro Feiticeiro do Norte é uma das companhias de teatro com mais actividade da Região,

21h30 – ‘Colo’ de Teresa Villaverde – Cinema

Teresa Villaverde marcou o cinema Português com filmes como ‘Os Mutantes’. Na Ponta do Sol será projectada a sua mais recente longa-metragem com a presença de Vasco Pimentel, director de som.

22h30 – Madeira Jazz Colective – Música

Os melhores músicos de Jazz da Madeira juntaram-se neste ambicioso projecto de originais.

Sexta-feira – 11 de Maio

19h00 – Húmus – ‘The dead must be killed once again’ - dança

Intervenção de dança contemporânea na rua, criada a partir das obras de Raul Brandão e de Herberto Helder. A coreografia é de Dimitra Poulos e Nuno Sousa.

20h30 – ‘Olhos Caídos’ – Ciclo Tânia Carvalho – dança

Uma das mais importantes coreógrafas portuguesas da dança contemporânea celebra este ano 20 anos de carreira. ‘Olhos caídos’ teve a sua estreia na Bienal de Lyon.

21h45 – Dead Combo – música

Dead Combo são uma das bandas nacionais mais importantes do momento, lançaram recentemente o seu 6º álbum que se encontra no 1º lugar no Top de vendas nacionais.

23h00 – Mercedes Peon - música

Tradicional, étnica, electrónica são palavas que definem o trabalho de Mercedes Peon. Vencedora de vários prémios, apresenta um concerto de fusão etno-contemporânea.

00h30 – Dj – Michael Yang

Fundador da marca Fluid, Michael Yang assume-se como um apaixonado por boa música. O Disco, Deep House e Techno, são alguns dos estilos que o inspiram.

Sábado – 12 de Maio

18h00 – Funchal Baroque Ensemble – música

Concerto de música clássica que une duas vozes instrumentais (flautas) acompanhadas por uma linha de baixo (cravo e violoncelo) num palco especial do festival.

19h00 – Elisa e Tiago – música

Estes dois artistas iniciaram no ano passado esta parceria que os tem levado a muitos bons palco. São detentores das mais belas vozes da nova geração de músicos da Madeira.

20h30 – ‘Olhos Caídos’ – Ciclo Tânia Carvalho – dança

21h30 – Fado das Quinas – música

Cinco elementos oriundos de diferentes géneros, fundiram as sonoridades dos seus instrumentos adicionando ao tradicional fado ritmos dos 4 cantos do mundo.

22h45 – Mafalda Veiga – música

Mafalda Veiga dispensa apresentações. Com dez álbuns editados e centenas de concertos, é responsável por muitos belos temas do cancioneiro português.

0h30 – Dj Celso Velosa

Provavelmente o DJ mais versátil e ecléctico da Madeira, partilha a sua cultura musical desde 1997 nos melhores espaços da Região.

Domingo – 13 de Maio

14h00 – Retrospectiva Eduardo Costa – Documentário

Eduardo Costa produções tem criado documentários à volta de questões sociais e históricas da Madeira que têm ganho prémios e reconhecimento internacional.

14h00 – - A revolta do leite (repete às 17h00)

15h00 - - Fachos (repete às 18h00 ) – conversa com Eduardo Costa

16h00 - L’Ego do meu bairro ( repete às 19h00)

16h00 – “ Mulheres como eu...” – Teatro

Apresentação do grupo de teatro da Casa do Povo da Ponta do Sol com encenação de Zé Abreu. Conta a história de várias mulheres e os seus amores e desamores.

17h00 – Camachofones – música

Uma das bandas de rua mais originais da Região, apresentam-se com uma energia e liberdade artística única, variam géneros que pode passar do Jazz para o Afrobeat entre outros.

18h00 – Rodin – dança

O Bailado Auguste Rodin caracteriza-se por um misto de luz e de sombra, presentes nas mais belas obras. A visão destas obras pela Companhia Madeira Ballet Theatrê.

19h30 – Quarteto Moritz – música

Quarteto Moritz explora o universo da braguinha, instrumento tradicional da Madeira, num panorama musical que remete às suas raízes, mas com sentimentos do presente.

20h30 – Orquestra de Salão Impeatriz Sissy – música

O grupo foi fundado por músicos húngaros a residir na Madeira e apresentam um concerto que tem como base as operetas mas que busca inspiração em outros géneros.

22h00 – Encerramento

Workshops

Todos os dias do Festival

10h00 - Workshop / Atelier e exposição

Cerâmica, modelação e olaria: ‘Como o barro espera pela chegada das mãos’

Orientação - Miguel Ramos

Sábado – 12 de Maio

Workshop/ concerto para crianças

B-ábá da Música (Música no parque) para crianças

Domingo – 13 de Maio

09h00 e às 13h30 - Workshop / Atelier infantil

Desenho e pintura sobre tecido – ‘Bonés e um saco ecológico para ir às compras’

Orientação - Luisa Spínola.

09h00- Workshop de iniciação à fotografia

Formador - Pedro Carvalho

Inscrições - arte.aqui.acola@gmail.com / 96 5830 320