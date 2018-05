Quatro dezenas na Calheta

A terceira prova do Campeonato da Madeira de Ralis Coral 2018 contará com uma boa lista de inscritos, num total de 40 equipas. Aquela que é a 14.ª edição do Rali da Calheta, que vai para a estrada esta sexta-feira e sábado foi ontem apresentada.

“Temos uma lista com 40 pilotos inscritos, o que ultrapassou todas as expectativas relativamente à prova, a terceira do Campeonato Regional e para já a que apresenta mais concorrentes”, afirmou Paulo Fontes, presidente do Club Sports Madeira, organizador do evento, na apresentação que teve lugar na Câmara Municipal da Calheta.

Na ocasião, Paulo Fontes enalteceu o apoio da Câmara Municipal da Calheta “uma parceria que se mantém há muitos anos”. Por isso, a organização espera voltar “a corresponder com uma boa prova, com contrapartidas e benefícios para todos os envolvidos, que certamente poderão contar com muita gente no concelho para assistir à prova”.

Carlos Teles, autarca da Calheta, também agradeceu ao clube organizador por ter aceite mais este desafio. “Já nos vem habituando a excelentes organizações a nível regional e não só, por si só uma garantia de que vai correr tudo bem. Este rali traz muitos visitantes ao concelho, é um excelente veículo de promoção e não temos dúvidas de que o crescimento que se tem registado nos últimos anos também é fruto do desporto automóvel”.

Sobre o percurso do rali, Paulo Fontes explicou a necessidade de efectuar algumas mudanças, como é o caso da subida para a Fonte do Bispo. “O novo regulamento exigia mais quilómetros e optamos por esta escolha, naquele que é um regresso ao que já aconteceu no passado, já que esta foi inclusivamente uma das classificativas da Volta à Ilha à Madeira”.

A prova nocturna, também sofreu algumas alterações “em nome da segurança dos pilotos e dos muitos espectadores, que certamente se deslocarão à Calheta para assistir ao rali”.