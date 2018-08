Quase nove anos para 1.ª visita íntima homossexual

No início do mês de Agosto o Estabelecimento Prisional do Funchal acolheu a primeira visita íntima entre pessoas do mesmo sexo, um encontro entre um recluso e o seu companheiro, que fonte interna da cadeia diz ter sido particularmente sigilosa para não gerar estigmatização. A informação dá conta ainda de que foi a primeira, não apenas a nível regional, mas também nacional. No entanto...