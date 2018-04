Quase meio século de uma ‘Carta’ tão reivindicativa quão actual

Já muito antes do 25 de Abril de 1974 se falava numa legítima e ambicionada Autonomia para a Madeira. Desde os episódios impactantes no final do século XIX até às lutas conhecidas no século XX, há um momento importante que se deu na década de 60, mais precisamente a 22 de Abril de 1969 - fez ontem 49 anos - protagonizado por um corajoso grupo (de homens e mulheres) que escreveu o que chamou de ‘Carta a um Governador’, um documento que fez história pela ousadia não só de enunciar críticas ao regime ditatorial então vigente em Portugal, mas também de reivindicar democracia e Autonomia política para o arquipélago.

Numa altura em que também se comemoram os 600 Anos da Descoberta da Madeira importa olhar para a actualidade deste documento com quase meio século e assinado por dezenas de subscritores, entre os quais, o historiador António Loja, os jornalistas Helena Marques, José Manuel Barroso e Vicente Jorge Silva, um grupo de padres católicos, entre outras figuras da então sociedade madeirense (algumas entretanto já falecidas; confira os nomes na caixa de destaque).

Aproveitando aquela que passou historicamente a ser conhecida como ‘Primavera Marcelista’ e a circunstância da nomeação de um governador para a Madeira, dois importantes núcleos de acção cívica e política na Região - o ‘Grupo do Pombal’, formado por activistas católicos progressistas, e o grupo do jornal ‘Comércio do Funchal’, de carácter não confessional - apresentaram, a 22 de Abril 1969, um documento reivindicativo ao coronel e governador Braamcamp Sobral, pedindo a reformulação das instituições então vigentes na Madeira, no sentido da sua democratização. E, claro, fizeram-no sabendo todos os riscos que este tipo de reivindicações implicavam à época.

A ‘Carta ao Governador’, que foi reeditada em 1994 (com prefácio de António Loja, 25 anos após o documento original), abordava particularmente a liberdade condicionada que sufocava os madeirenses, abordando assuntos tão sensíveis quão importantes para o arquipélago como o turismo, a agricultura, a saúde e a habitação, a emigração, a indústria e comércio, a educação e cultura.

Hoje, passados quase 50 anos, António Loja, o primeiro subscritor, reforça a ideia que deixara em 1994: este é um documento importante para que se faça justiça, para que fique como registo para a História e para que as gerações mais novas tomem dele conhecimento.

Curiosamente, folheando cuidadosamente as três dezenas de páginas da ‘Carta ao Governador’ há uma série de observações que continuam tão actuais como à época:

Leia-se estes exemplos: “(...) dado que a grande massa turística é constituída pela classe média, sujeita a períodos de férias limitados e a quem só o avião pode oferecer preços reduzidos, a transportadora nacional é insuficiente para corresponder as necessidades da Madeira (...)”; “(...)Resta perguntar o que acontece àqueles que não têm possibilidades económicas de se deslocar ao continente para se tratarem convenientemente, tendo em vista a carência de médicos especializados e a insuficiência de equipamento hospitalar. (...)”; “(...)Se, através de um sério e bem elaborado inquérito, se perguntasse, neste momento preciso, qual a maior ambição do jovem madeirense, a resposta maioritária seria decerto: emigrar. Nada há que resista, num país ou numa região, a esta votação maciça. Nenhuma estrutura política, por mais nacionalista que se arrogue, resiste a esta onda colectiva de abandono e desesperança. (...)”. “(...) E o comércio, sujeito a uma concorrência desenfreada, esmagado pelo peso de impostos insuportáveis, na sua maior parte vivendo da cobertura financeira da banca. (...) Será legítimo pedir às empresas que não elevem os seus preços e que aumentem os salários dos seus trabalhadores quando se lhes exige o pagamento de impostos e taxas cada vez mais elevados sem, como contrapartida, criar-lhes possibilidades de expansão?”.

Muitos outros exemplos haveria para extrair desta ‘Carta ao Governador’, tão actuais que fazem reflectir sobre o rumo que a Região tem tido nestas últimas décadas.

Terminamos com um excerto do prefácio de 1994, por António Loja, que sintetiza o sentimento dos subscritores: “(...) Enquanto sentirmos que a Democracia é imperfeita, a Autonomia será insatisfatória porque pode transportar dentro de si os germes de perigosos poderes pessoais; por outro lado, enquanto subsistir a ideia de que a Autonomia não é eficaz, fica a certeza de que a Democracia é inoperante e, deste modo, existe sempre o risco de ser posta em causa. É legítimo que aqueles que não viviam em 1969 e mesmo aqueles que não viveram connosco os acontecimentos de 1969 (ou que os viveram como confortáveis e indiferentes espectadores), achem que este documento é hoje totalmente inútil, tal como foi então para eles. Têm a liberdade de pensar assim, tal como nós tivemos então o direito de pensar que a sua indiferença, parecendo apenas passividade, mascarava com efeito uma enorme covardia moral. (...) Por isso, apaixonadamente e com o entusiasmo que acho devemos pôr sempre em todos os nossos actos, retomo esta carta, enviada a um Governador de há 25 anos, e releio-a, não com a saudade e a nostalgia das coisas passadas, mas com a esperança de que ela ajude a despertar os Madeirenses para a sua realidade, que ajude a sacudir o indiferentismo que se reinstalou, infelizmente, como atitude dominante, e que, finalmente, levantando de novo muitos dos problemas que permanecem na nossa sociedade, desperte os jovens para a legítima insatisfação que deve exprimir-se no debate democrático e para a escolha livre que colectivamente se abre a todos aqueles que vivem na plenitude o exercício dos seus direitos de cidadãos e que aceitam, com igual espírito cívico, as responsabilidades inerentes ao exercício diário da cidadania”.

Os 39 subscritores do documento em 1969

António Egídio Fernandes Loja (comerciante), Maria Élia Ramos de Brito Câmara (proprietária), José Manuel Barroso (jornalista), António Manuel Sales Caldeira (advogado), Marcelo Luís C. Lima Costa (arquitecto), Rui Faria Nepomuceno (advogado), Amândio Manuel Abreu de Sousa (escultor), Helena Marques (jornalista), Wiea Meijer Loja, Aires Rodrigues Freitas de Albuquerque (comerciante), Maria Emília Sales Caldeira Barroso (advogada), Artur Pestana Andrade (músico), Maria Eduarda Tomás de Sousa Costa, Vicente Jorge L. Gomes da Silva (jornalista), João da Cruz Nunes (sacerdote católico), António Alberto Faria França Jardim (médico), João Felipe da Câmara Costa Coutinho (técnico de contas), João Fernandes Moniz (comerciante), Manuel Fernandes (comerciante), José Onofre Nunes (comerciante), António Eleutério Silva (empregado de escritório), João Justino Fernandes dos Ramos (agricultor), Manuel Paulo Sá Brás (desenhador), António Ramos Teixeira da Silva (sacerdote católico), António Henrique Fernandes Sampaio (empregado de escritório), João Arnaldo Rufino da Silva (sacerdote católico), Gabriel Lino Cabral (sacerdote católico), Anjos Teixeira (escultor), António Alberto Monteiro de Aguiar (empregado de escritório), Maria Clarisse Ramos de Canha (empregada comercial), Maria Inês Marques (empregada de escritório), Maria Magda Vieira Gonçalves (empregada de escritório), Maria Salomé Vieira Pereira (operária), José Maria Araújo (operário), Fernando Macedo de Azeredo Pais (médico), Natália Pais Pita (professora do Ensino Secundário), Manuel Pestana Andrade (comerciante) e Gabriel Trigo Pereira (gerente da indústria hoteleira).