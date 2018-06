A edição de Verão das ‘Noites de Baco’ regressa às adegas Blandy’s Wine Lodge já no próximo sábado, dia 16 de Junho, com quase 300 vinhos em prova, provenientes de 13 países. O afamado evento vínico terá uma ampla diversidade de marcas representadas, inclusive, de dez regiões de Portugal, de Norte a Sul do país, incluindo da Madeira.

A iniciativa da Madeira Wine Company terá início por volta das 16h30, com a primeira das cinco masterclasses, que também vão compor o programa. Esta primeira sessão estará a cargo de Nuno Ciríaco, que vai abordar os ‘Vinhos da Beira’, nomeadamente, o comportamento das vinhas em altitude, com a particularidade de um ‘terroir’, onde predomina xisto e quartzo. Depois, terá a palavra Carlos Lucas, que vai dedicar a ‘masterclass’ às ‘Castas Autóctones do Dão’, pelas 17h30, seguido de Francisco Albuquerque que, por volta das 18h30, vai falar da ‘Evolução da Casta Bual’, com todo o esplendor da sua versatilidade e evolução através do envelhecimento.

Em penúltimo lugar, Domingo Alves de Sousa vai apresentar as ‘Grandes escolhas de Alves de Sousa’, demonstrando, assim, a qualidade e a singularidade dos seus vinhos e, por último, Francisco Batel Marques vai reflectir sobre o ‘Vertical Reserva Tinto’, efectuando uma demonstração do potencial do envelhecimento em garrafa, da mesma referência de vinho, durante três anos consecutivos.

De referir que cada ‘masterclass’ acima mencionada terá a duração de meia hora e as provas especiais são restritas as 14 participantes, com pré-reserva obrigatória para o e-mail ‘lojadovinhoadeirawinecompany.com’, até amanhã.

Protocolo com Escola Hoteleira

Para Chris Blandy, administrador da Madeira Wine Company, “esta edição tem ainda mais importância porque será a primeira interacção oficial com os alunos da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, depois do protocolo assinado em Abril deste ano”. Recorde-se que, tal como o DIÁRIO noticiou no passado dia 24 de Abril, o objectivo desta parceria era aproximar os alunos da instituição, particularmente os do curso de restauração e bebidas, ao mundo do Vinho Madeira e dos vinhos da Região. “Os alunos vão ser o futuro deste ramo e queremos apoiá-los o máximo possível”, sublinhou o membro da sétima geração da família Blandy.

Na apresentação do evento, decorrida nas adegas Blandy’s Wine Lodge, Chris Blandy efectuou um balanço da facturação total do sector na Madeira, que foi de “3,6 milhões de euros” no ano passado e, até Abril deste ano, “o sector já vendeu cerca de 1 milhão de euros, mais 2,5%” em relação ao mesmo período do ano passado.