Foi uma estreia 100% vitoriosa das quatro equipas madeirenses no Campeonato Nacional da I Divisão em ténis de mesa, que entre sábado e ontem disputaram as duas primeiras jornadas da prova, com grande nível.

Na ronda de ontem o estreante no escalão principal da modalidade, a AD Galomar veio a ser a grande figura ao somar o máximo de pontos (4-0) diante da formação do Novelense....