É já amanhã que o campo de golfe do Santo da Serra recebe a estreia da quarta edição do Circuito Golfe empresas CGSS/DIÁRIO.

O primeiro de quatro torneios que compõem este evento de golfe amador fica, desde já, marcado pelo recorde de participantes, num total de 28 equipas/empresas.

O crescimento desta iniciativa a cargo do Clube de Golfe do Santo da Serra e do DIÁRIO de Notícias da Madeira faz com que, após três edições, o circuito continue a cativar cada vez mais empresas regionais, assim como atletas/empresários, com o torneio inaugural deste ano a contar com um total de 112 golfistas.

O convívio, a competição e o fair-play tem sido aspectos que têm marcado o circuito desde 2015, e este ano fica ainda marcado pelo prémio final, que com certeza será um grande aliciante para que o espectáculo e as lutas pelos pontos, em cada prova, sejam ainda maiores. Relembre-se que a equipa campeã de 2018 terá a oportunidade de escolher dois jogadores para participar num torneio internacional, e nada mais nada menos do que no campo de golfe mais antigo do Mundo, o St. Andrews Golf, na Escócia. Como se não bastasse o ‘prémio de campeão’ o circuito deste ano conta com outra novidade, que se prende com o desafio ‘Hole in One St. Andrews’, que se resume em acertar à primeira tacada no buraco 4. Quem conseguir esse feito terá o direito de acompanhar a dupla vencedora a St. Andrews, oferta do DIÁRIO.

Referência final para os importantes parceiros, que fazem com que o circuito vá para a sua quarta edição consecutiva, nomeadamente as empresas NOS, Mendes Gomes, Grupo Pestana, Agência Abreu e Coca Cola European Partners-Portugal.

Tal como nos anos anteriores as novidades do circuito podem ser consultados no site: http://circuitodegolfeempresas.dnoticias.pt/.