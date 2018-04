Passe sub-23 passa a ser uma realidade na Madeira

O Governo Regional vai implementar, já a partir do próximo mês de Maio, o “Passe Sub23”. A medida, que entrou em vigor a nível nacional em 2009, e que até aqui excluía os estudantes da Região, deverá abranger um universo de, aproximadamente, três mil alunos de todos os concelhos da Madeira. “Esta é uma conquista da Região após inúmeras insistências junto da República para que os nossos estudantes universitários fossem tratados de igual forma” referiu ao DIÁRIO o vice-presidente do Governo, Pedro Calado.

O “Passe Sub23” é um título de transporte com descontos especiais, destinado aos estudantes do ensino superior até aos 23 anos de idade, inclusive, que permite um desconto sobre o valor do passe social I de 60% para os estudantes beneficiários de Acção Social Directa no Ensino Superior e de 25% para os restantes estudantes universitários.

Atendendo ao universo dos estudantes do ensino superior, o Governo Regional estima que o custo da implementação deste passe na Região represente um investimento situado entre os 500 mil euros e os 750 mil euros por ano.

Não obstante a medida ser da responsabilidade do Governo da República, para operacionalizar o processo, a Vice-presidência do Governo Regional, através da Direcção Regional de Economia e Transportes avançou, predispondo-se a adiantar com as verbas que vão ser necessárias e desenvolvendo um conjunto de diligências junto dos diferentes parceiros, no sentido de articular os procedimentos com os operadores e as instituições do ensino superior na Região, de modo a que o “Passe Sub23” seja uma realidade já em Maio.

Na prática, tal como é sublinhado pelo vice-presidente, “o Executivo pretende garantir a todos os estudantes que frequentam o ensino superior até aos 23 anos de idade, qualquer que seja a instituição, pública ou privada, os mesmos descontos já aplicados a nível nacional”. Deste modo, acrescenta Pedro Calado, “cumpre-se um duplo objectivo, que é o de apoiar as famílias em despesas essenciais, nomeadamente as relacionadas com a educação e, ao mesmo tempo, incentivar o uso do transporte colectivo”.

Segundo o vice-presidente, a medida vai ser agora divulgada junto dos alunos, para que estes possam habilitar-se e beneficiar do apoio social. Para já, tal como afirmou Pedro Calado, pretende-se também “uma simplificação de processos para evitar a entrega de documentos adicionais e desnecessários”.

Neste momento está a ser ultimada a portaria que adaptará à Região a legislação nacional, ajustando-a à nova realidade e regulando a forma de actuação dos organismos regionais com competências nesta matéria. Depois da sua publicação o Executivo vai proceder à assinatura dos acordos com os operadores aderentes, para que possam adequar “imediatamente” o seu sistema de bilhética e, assim, comercializar o passe. “Contamos que a partir de 30 de Abril, inclusive, os estudantes possam adquirir este título junto das diversas empresas de transportes de passageiros a operar na Região”, sublinhou Pedro Calado.