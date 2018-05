Quando a maternidade chega fora de horas

Quando estava a tirar a licenciatura em Lisboa, Gabriela Fernandes pensava que a vida seguiria o rumo que traçara mentalmente quando ainda nem tinha terminado o secundário: acabaria o curso, casar-se-ia e seria mãe. Engravidaria três vezes e seria progenitora de um trio perfeito até aos 30 anos. O processo natural do imaginário social de muitos casais que seguem evoluindo na relação, como se ter filhos (e até certa idade) fosse imperativo para uma fase seguinte. A vida trocou-lhe as voltas e não aconteceu nada disto: o relacionamento que tinha há seis anos quebrou-se e a busca pela realização profissional saltou para primeiro plano. Os anos foram passando e Gabriela subiu centenas degraus na carreira, enfiou na bagagem a experiência de viver anos na capital e decidiu abandonar Lisboa e regressar à ilha. Na Madeira, foram outros tantos anos dedicados à psicologia e, entretanto, a um novo companheiro, sem pensar muito sobre deixar descendência. Mas de repente uma constatação desfere-lhe como um golpe no peito: tinha 42 anos e não era mãe. Qual seria, agora, o seu “prazo de validade?”.

Casou-se aos 43 anos, em 2013, e começou logo a tentar engravidar. Ao mesmo tempo, o casal entrou com um pedido de adopção: “Com as nossas idades, sabia que corríamos o risco de não conseguir e sempre quis ser mãe”, recorda.

O processo de adopção não foi demorado. Como o marido de Gabriela já tinha 52 anos, não podiam adoptar crianças com menos de três anos e a selecção não foi complicada: “Queríamos dois irmãos até aos 12 anos”. No Verão de 2015, com umas férias marcadas em Cuba, recebem a notícia inesperada: ficariam com uma menina de 13 anos e um menino de 10. Alteraram a viagem para as Canárias e partiram os quatro para as primeiras férias em família. Gabriela era alertada por amigos e conhecidos para a “loucura” de adoptar crianças tão crescidas e a psicóloga chegou a recear: “Será uma adolescente rebelde? Saberei lidar?”. Sim, Leonor, hoje com 16 anos, é uma miúda “maravilhosa” e o irmão Manuel, também.

Passados dois anos, o inesperado acontece novamente: Gabriela, então com 48 anos, fica a saber que está grávida. Mas e agora? Quais os riscos de uma gravidez com quase 50 anos? No caso de Gabriela, nenhuns. Foram nove meses de felicidade, calma, sem quaisquer enjoos e nem peso a mais: “Só tinha mesmo barriga. E só tirei a última semana para descansar”, conta, agora que já fez 49 anos e fala com ao DIÁRIO com o bebé de quarto meses ao lado, a pedinchar atenção entre gargalhadas.

“Entre os 35 e os 45 anos é a altura ideal para ter filhos”, atira Gabriela. Primeiro, explica, porque há mais maturidade, depois, porque existe mais estabilidade financeira: “Se fosse mãe aos 25, ia custar mais não poder sair, nem ter independência. Mais tarde, gostamos de uma vida mais calma”. Tanto acredita nisto, que por ela até apostaria que a altura ideal para engravidar é a partir dos 40: “Mas psicologicamente, porque fisiologicamente é até aos 40”. É que a medicina ainda não está suficientemente avançada neste campo e “é mais difícil engravidar a partir dos 40: a fertilidade cai para 5%”.

No seu caso, bastaram esses 5%, já que o casal não fez qualquer tratamento e tudo aconteceu naturalmente: “Só não fiz o parto natural porque a equipa médica não quis arriscar e avançou com a cesariana: foi a única altura que chorei porque queria natural. Mas a recuperação foi rápida”, recorda.

Quando terminou a licenciatura, Gabriela estagiou na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. A psicóloga, que diz ser “muito positiva e calma”, conta que essa foi uma fase importante para viver uma gravidez tranquila: conviver com mulheres grávidas enraizou-lhe a certeza de que o parto é algo natural e por isso nada havia a recear, independentemente da idade.

Agora, com 49 anos, o bebé só se alimenta do leite materno e assim será até aos seis meses. Gabriela está no 4.º mês de licença e regressa ao trabalho em duas semanas. É a vez do marido, com 58 anos, usar a licença de paternidade.

E talvez possam usufruir dela novamente: “Gostava muito de ter uma Francisca, pode ser que aconteça”, imagina feliz. Para já os cinco elementos da família estão empenhados em distribuir amor ao mais novo: “A Leonor e o Manuel estão felizes e são óptimos cuidadores do irmão”. Quem sabe não serão também, daqui a uns tempos, de uma ‘mana Francisca’?