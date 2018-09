Carlos Pereira, António Aires de Faria, Jorge Abreu ‘Abróteas’, João Nunes e Marco Paiva são os nomeados para melhor médio-centro do Centenário da Associação de Futebol da Madeira.

Nasceu no Marítimo, mas foi no FC Porto que atingiu o topo. Carlos Pereira contribuiu, de forma decisiva, para o sucesso dos ‘dragões’ na década de 30, inícios de 40. Depois de ter dado nas vistas no...