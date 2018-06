Qualidade da água do mar cresce há quatro anos

As águas balneares da Região Autónoma da Madeira têm vindo a registar melhorias significativas consecutivamente ao longo dos últimos quatro anos. A partir de 2015, o número de águas com qualidade Boa e Excelente aumentou de 33 para 46.

Números que, de acordo com a Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais, são “consequência da estratégia que o Governo Regional tem tido no sentido de melhorar a qualidade das zonas balneares e da receptividade e esforço que têm sido realizados pelas câmaras e entidades concessionárias que têm uma acção directa sobre estas”.

A progressiva melhoria da classificação das águas foi notória nas praias de São Roque e Banda D´Além, ambas em Machico, que atingiram no ano passado o patamar de Boa Qualidade, conseguindo manter esse nível em 2018, depois de sucessivos anos com Qualidade Má.

Tal fica a dever-se aos investimentos iniciados, em 2015, pela Águas e Resíduos da Madeira (ARM) no concelho, permitindo que a qualidade da água em duas das suas praias evoluísse de má para aceitável, em 2016 e que, desde há dois anos, fossem classificadas como tendo qualidade boa.

A implementação da Estratégia MaRaM – Poluição Zero no Mar da RAM que, entre outros, conta com acções de sensibilização no terreno junto dos municípios, pescadores e população em geral, tabém tem contribuído para a adopção de práticas que evitam a poluição das águas costeiras, pois a qualidade da água do mar é um reflexo do que se faz em terra.

Sinal disso é também o aumento de 11 para 14 do número de Bandeiras azuis atribuídas às estâncias balneares da Madeira, entre 2015 e 2018.

Funchal continua com água balnear de Qualidade Má

Com nota positiva, registe-se ainda a subida da qualidade da água balnear do Lugar de Baixo (Ponta do Sol) - de Boa para Excelente, e da Doca do Cavacas (Funchal) que subiu de Má para Qualidade Aceitável. Contudo, a cidade capital madeirense continua a ser o único concelho com a única água balnear da região com Qualidade Má: a do Gorgulho que figura na lista das cinco piores zonas balneares costeiras do país.

Recorde-se que o mar, conforme tem sublinhado o Governo Regional, é um recurso estratégico para a Região, pelo que a preservação da integridade ambiental das suas águas deve ser um objetivo de todas as entidades com responsabilidade na matéria, nomeadamente das entidades gestoras, como sejam a ARM nos municípios aderentes (Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana) e os executivos camarários das restantes autarquias.