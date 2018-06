Quadro dezenas jogaram o ‘Junior Major’ do Palheiro

O Clube Palheiro Golf fechou com chave de ouro a época 2017/2018 destinada exclusivamente aos jovens golfistas da sua Academia de Formação.

No passado sábado foram mais de quatro dezenas de crianças e adolescentes que participação no terceiro e último evento a contar para o ranking, denominado por Júnior Major, e onde discutiram-se os derradeiros pontos nas categorias de 18, 9, 6, 3 buracos e Chip & Putt. Para além dos fortes duelos a competição que foi ‘brindada’ por um enorme convívio e fair-play, serviu igualmente para aprimorar todo o trabalho feito pelos jovens golfistas ao longo da temporada, tendo estes merecido, uma vez mais, o forte apoio dos pais e familiares fora dos greens.

No final da competição realizou-se a cerimónia de encerramento onde foram premiados os melhores do dia e do campeonato.