Putzgrilla nas Vespas para abrir o mês de Setembro

Já passaram pelas maiores casas nocturnas e festivais do país e estão de regresso à Madeira, desta feita para encetar a programação do próximo mês das Vespas. Os Putzgrilla, grupo constituído por dois DJs, um MC e uma bailarina marcam presença no clube da Avenida Sá Carneiro, a 1 de Setembro, prometendo boas vibrações e muita animação.

Autores de temas de sucesso como ‘Pégate’, ‘Little...