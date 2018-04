PSP investiga desvio

A Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar o alegado desvio de receitas proveniente das multas de infracções rodoviárias pagas na Esquadra de Trânsito do Funchal, um caso que já deu conhecimento ao Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP). O suspeito é um agente que se encontra suspenso de funções por baixa psiquiátrica e que enfrenta um processo disciplinar.

O desfalque foi detectado no passado mês de Março, por um dos supervisores do processamento das contra-ordenações da Esquadra de Trânsito do Funchal, apurou o DIÁRIO. No controlo interno, descobriu-se que o somatório do valor das multas processadas não correspondia ao montante da receita em depósito, o que fez levantar suspeitas de desvios de dinheiro.

Desde então, o processamento dos autos por infracções várias ao Código de Estrada – desde a multa de estacionamento (30 euros) até à condução sob efeito do álcool (500 euros no caso da taxa se situar entre 0,80 e 1,19 gls) - foi seguido à lupa pelo responsável da supervisão. Esta investigação ‘secreta’ deu fruto ao fim de algumas semanas, permitindo identificar o agente que terá desviado dinheiro das multas pagas pelos condutores.

O DIÁRIO sabe que o Comando Regional da PSP abriu um inquérito e informou o DIAP que, por sua vez, delegou a investigação àquele órgão de polícia criminal, confiando à PSP o conhecimento de matéria e de facto.

O ‘modus operandi’ ainda está a ser apurado em sede de inquérito. Contudo, admite-se que o agente em questão poderá ter adulterado ou rasurado os autos de contra-ordenação de modo a que estes apresentassem os códigos de controlo correspondentes ao valor que alegadamente ia subtraindo do fundo depositado.

“Comando Regional da PSP não comenta publicamente”

Tentámos saber qual o valor em falta, mas o Comando Regional da PSP nada adiantou quanto a este assunto. “O Comando Regional da PSP não comenta publicamente nenhum caso concreto que envolva Esquadras, departamentos policiais ou profissionais da PSP”, respondeu por escrito o comandante Oliveira Martins.

“Poderemos apenas acrescentar que sempre que existam fundadas suspeitas relativamente a qualquer irregularidade que seja detectada nos serviços da PSP que envolva responsabilidade criminal, naturalmente compete aos responsáveis hierárquicos por esses serviços, participar os factos conhecidos ao Ministério Público e ao Comandante, o qual nos termos da legislação vigente, determinará simultaneamente a abertura de processo disciplinar”, acrescentou o superintendente.

Computadores e documentos apreendidos

O DIÁRIO sabe que o valor do desfalque reportado andava na ordem dos milhares de euros, um montante que poderá crescer à medida que a investigação for ‘desenrolando o novelo’ e cruzando a informação de expediente.

Sabe-se, também, que todos os meios de prova foram acautelados pela PSP, incluindo computadores e demais documentação que foram apreendidos cautelarmente, na presença de um procurador do DIAP, para memória futura.

Além de calcular o valor do desfalque, a PSP está também incumbida pelo DIAP de recolher provas e de ouvir as várias partes, de modo a perceber quer a dimensão do desfalque, há quanto tempo é que o crime se arrastam, assim como se há outros polícias envolvidos - um trabalho que já está a ser feito, em paralelo, pelo Núcleo de Deontologia da PSP, em sede disciplinar.

Dinheiro desviado constitui receita da Região

Refira-se que as Esquadras de Trânsito da PSP fazem o processamento de todos as coimas que são pagas voluntariamente pelos condutores no prazo de 15 dias úteis após a data das infracções. A liquidação da coima pode ser feita por transferência bancária ou ao balcão da Polícia. Logo, os agentes que trabalham nos serviços internos de trânsito lidam diariamente com valores previstos em autos e em pagamentos efectuados.

Uma vez decorridos os 15 dias, os processos de contra-ordenação são remetidos para a Direcção Regional de Transportes Terrestres, entidade que faz a instrução dos processos: cobrança de coimas acrescidas de taxas e multas, apreciação dos pedidos de impugnação das multas, aplicação de sanções acessórias e envio dos litígios para decisão em tribunal.

Refira-se que o valor de todas as coimas pagas constituem receita da Região Autónoma da Madeira, revertendo integralmente para os cofres do Tesouro.

Agente arrisca-se a ser expulso da PSP

Caso seja reunidas provas que corroborem as suspeitas que hoje existem, o agente em causa arrisca vir a ser acusado dos crimes de peculato de uso e de falsificação de documentos (cada um dos quais punidos com pena de prisão até 1 ano ou pena de multa de 120 dias).

A par disso, enfrenta também um processo disciplinar que, dependendo da gravidade, poderá levar, em última instância, à expulsão da PSP.