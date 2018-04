PSP apreende artigos de pirotecnia

A posse de artefactos pirotécnicos pressupõe o cumprimento de uma série de normas, com vista à segurança de quem os manusea e demais pessoas. No entanto, tal não era o caso de algum material, que se encontrava armazenado numa casa particular, na Santa, no Porto Moniz.

Quando a mãe de um homem com cerca de 30 anos se apercebeu de que existia material pirotécnico em casa, comunicou o caso às autoridades.

Assim, foi no âmbito de uma busca domiciliária, no final do mês passado, que a Polícia de Segurança Pública, encontrou cabeças de foguetes sem as respectivas canas, sendo que o portador não tinha licença ou credencial para tal.

O homem foi também detido pelos agentes da polícia, uma vez que também não respeitava as normas referentes ao acondicionamento e transporte de material pirotécnico.

Já no que diz respeito ao material apreendido, esse ficou à guarda da PSP, depositado nas instalações do Comando Regional da Madeira que cumprem esse efeito.