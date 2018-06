Mais de duas centenas de crianças oriundas de várias escolas da ilha da Madeira viajaram, nos últimos dias, a bordo do navio ‘Lobo Marinho’, da ‘Porto Santo Line’ (PSL).

Acompanhadas pelos respectivos professores, a alegria contagiosa dos mais pequenos, que têm dado um particular colorido às artérias da cidade do Porto Santo, assim como, ao areal da ilha dourada. Os grupos têm dado movimento à pacatez característica da ilha.

O DIÁRIO esteve, nos últimos dias, a acompanhar as movimentações juvenis e presenciou algumas brincadeiras e jogos.

Falámos com dois alunos da Escola Básica de Câmara de Lobos, Mariana e Leonor, que se mostraram radiantes com a experiência, com a praia e com o convívio com os restantes colegas.

Como já noticiámos, a PSL promoveu viagens a preços especiais aos mais pequenos no âmbito do Dia Mundial da Criança. Na edição deste ano, foram abrangidos por este iniciativa 260 crianças.

As escolas contempladas foram as seguintes: EB1 PE e Creche Quinta Grande; EB1 PE Estreito de Câmara de Lobos; EB1 PE Ribeira de Alforra; EB1 PE e Creche da Ribeira Brava; EB23 Doutor Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior; EB1 PE Creche de Santa Cruz; EBS Padre Manuel Álvares – Ribeira Brava; EB1 PE de Gaula e EB1 PE e Creche S. Jorge.

Baú de leitura

Entretanto e noutra vertente que também envolve estudantes, alunos e professores do projecto “Baú da Leitura”, da Escola Secundária Francisco Freitas Branco, estão a realizar uma exposição alusiva ao Dia de Portugal, que se comemora no próximo domingo.

Fátima Silva, presidente da Assembleia Municipal destaca a importância do evento, até porque esta nas comemorações dos 600 Anos da Descoberta da ilha.

Os trabalhos estão expostos na sala de multimédia dos Paços do Concelho ate ao próximo domingo.