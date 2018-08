Os vereadores do PSD na Câmara Municipal do Funchal querem saber o que falta fazer para que se avance com a prometida obra de reabilitação da antiga Confeitaria Felisberta, na Rua das Pretas, uma vez que a expropriação foi aprovada em Janeiro de 2017 e autarquia alega ter já o projecto para esta empreitada.

Elias Homem de Gouveia lembra que esta foi a primeira medida a ser anunciada...