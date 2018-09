PSD quer todos a pressionar Lisboa para garantir o ferry

“Exigir que o Governo da República assuma em conjunto com o Governo Regional a linha de transporte marítimo de passageiros entre a Madeira e o Continente durante todo o ano”. É este o título do projecto de resolução que o PSD apresentou na Assembleia Legislativa da Madeira e que espera ver aprovado, com apoio alargado dos restantes partidos, no regresso aos trabalhos no parlamento...