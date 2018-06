PSD quer obras no Caminho do Lombo

Os vereadores do PSD vão defender, na reunião da Câmara Municipal do Funchal marcada para amanhã, o alargamento do Caminho do Lombo, no Monte, para facilitar o acesso de meios de socorro e diminuir os acidentes.

O Caminho do Lombo tem uma taxa de sinistralidade elevada, por ser estreito e de visibilidade reduzida, além de não permite o acesso de meios de socorro, como ambulâncias e viaturas dos bombeiros para combate a incêndios.

Os vereadores sociais-democratas propõem que a Câmara Municipal do Funchal proceda ao alargamento do caminho.

“É urgente a concretização do alargamento desta via de forma a garantir as condições de segurança necessárias neste percurso, que actualmente não estão asseguradas”, afirma Rubina Leal.

A vereadora PSD diz que os moradores do Caminho do Lombo vivem em “permanente sobressalto”, devido às más condições que já levaram inclusive a acidentes fatais.

Ambulâncias e auto-tanques também já tiveram grande dificuldade - algumas viaturas simplesmente não conseguem passar -, devido ao facto de ser um caminho demasiado estreito.

“Em situações de cariz urgente, qualquer minuto é determinante para prestar o devido auxílio aos munícipes, algo que não se encontra assegurado naquele troço”, sublinha vereadora municipal.

O PSD lembra que este é um “anseio reiterado” dos habitantes da zona e dos automobilistas que por lá passam diariamente.

Rubina Leal conclui que “cabe à autarquia a responsabilidade de manter as estradas, sob égide camarária, em condições de transitabilidade, bem como garantir a segurança dessas mesmas vias”.

Os sociais-democratas já se deslocaram ao local, ouviram a população avançam com uma medida que é vista como um investimento na segurança dos funchalenses.

O PSD vai tentar sensibilizar a maioria que governo o município, a coligação ‘Confiança’, liderada por Paulo Cafôfo, para a necessidade de realização da obra de alargamento do caminho.