PSD quer garantir mais benefícios aos bombeiros

O Governo Regional instituiu o Dia do Bombeiro da Madeira a 4 de Maio e é precisamente hoje que o grupo parlamentar do PSD entrega dois diplomas, na Assembleia Legislativa que pretendem melhorar os benefícios atribuídos.

A primeira proposta é um decreto legislativo regional que altera do Estatuto Social do Bombeiro e a segunda, uma proposta de lei a enviar à Assembleia da República, garante benefícios fiscais.

No primeiro caso, ao nível do estatuto, são criados ou alargados benefícios ao nível das tarifas sociais na água e na electricidade , apoio psicológicos e faltas justificadas para acções de formação e reuniões.

No Estatuto Social do Bombeiro da Região também passa a estar garantida a isenção de taxas moderadores nos serviços de saúde. Um benefício que já existe, na legislação nacional das taxas moderadores mas que, ao passar a estar consagrado no estatuto, deixa de depender de eventuais alterações legislativas nacionais.

Também passa a ser um direito dos bombeiros com um mínimo de quinze anos de bom comportamento e serviço activo, o acesso a lares de terceira idade e cuidados continuados, desde que comprovem a sua situação de carência.

O apoio psicológico referido na proposta é gratuito e passa a estar incluído no quadro de assistência médica e de medicamentos já existente.

A proposta de lei que o PSD pretende enviar à Assembleia da República é uma alteração ao Código do IRS para eliminar a tributação de 10% sobre as compensações e subsídios auferidos pelo bombeiros, no âmbito do serviço voluntário.

Esta proposta é de âmbito nacional, pelo que a sua aprovação na Assembleia da República beneficiará todos os bombeiros portugueses.

Estas propostas deverão ser votadas, na ALM brevemente.