PSD quer facilitar acesso a programas de emprego

O acesso ao programa PEJ - Experiência Jovem exige um mínimo de três meses de inscrição no Instituto de Emprego da Madeira. Para acesso aos programas de Estágios Profissionais e Formação Emprego, os candidatos devem estar, pelo menos, há dois meses inscritos no instituto. São estas exigências que o PSD pretende eliminar, facilitando o acesso dos jovens aos programas de emprego.

A bancada social-democrata entregou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um projecto de resolução que recomenda ao governo que elimine estes períodos mínimos de espera, facilitando o acesso aos jovens à procura do primeiro emprego.

O PSD, no texto do projecto de resolução, lembra que a “experiência no desempenho de actividade profissional” ainda é um dos principais entraves à entrada dos jovens no mercado de trabalho.

O Instituto do Emprego da Madeira tem criado programas que permitem aos jovens adquirir experiência de trabalho.

“No que concerne aos jovens e na aquisição de competências, um dos objectivos primordiais dos programas de emprego do IEM é facultar uma experiência profissional em contexto real de trabalho”, sublinha o PSD que considera que esta formação deve ser garantida “no menor tempo possível”.

A eliminação do tempo mínimo de inscrição no Instituto de Emprego, além de permitir uma acesso imediato aos programas de formação, também garantirá uma resposta às solicitações do mercado.

“Tendo em conta as exigências laborais existentes e solicitadas pelas entidades empregadoras, entendemos quer deveria ser eliminada a componente temporal necessária para a candidatura, incutindo uma maior rapidez ao processo”, justifica o PSD.