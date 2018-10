O PSD apresentou um requerimento para a realização de um debate, com urgência, na Assembleia Municipal do Funchal, sobre a situação “caótica” em que se encontra o trânsito na cidade. O debate deverá ocorrer no dia 29 de Outubro e o objectivo é procurar soluções para um problema que, segundo João Paulo Marques, tem vindo a crescer nos últimos meses.

A Câmara Municipal do Funchal,...