PSD obriga São Bento a discutir mobilidade

O grupo parlamentar do PSD vai entregar, na Assembleia Legislativa da Madeira, para que seja usado do direito à fixação da ordem do dia da Assembleia da República, para obrigar o parlamento nacional a debater e votar a proposta de lei que altera o subsídio social de mobilidade.

A proposta que altera o modelo de subsídio, permitindo que os madeirenses paguem, apenas, a sua parte do valor das passagens - 86 euros para residentes e 65 euros para estudantes -, foi apresentada pelo PSD há cerca de um ano, aprovada, por unanimidade, a 20 de Abril de 2017 e seguiu para São Bento.

Este diploma também foi considerado urgente, numa votação unânime, pelo que não se compreende a longa espera para que seja colocado na ordem de trabalhos.

No requerimento a ser entregue ao presidente da ALM, é referido que “desde Junho de 2017” que a proposta de lei está “bloqueada na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República”.

A comissão terá pedido um grande número de pareceres que, segundo o PSD-Madeira, não se justificam, uma vez que a proposta de lei foi considerada urgente.

Os pedidos de parecer são vistos como uma forma de travar um diploma que vai obrigar os partidos a tomar uma posição sobre o subsídio social de mobilidade.

“Face aos constrangimentos gerados, com repercussões negativas nos madeirenses e porto-santenses que aguardam a alteração ao decreto-lei que regula a atribuição do subsídio de mobilidade, urge que a proposta seja debatida e deliberada em sede da Assembleia da República, dando cumprimento à iniciativa aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa da Madeira”, justifica o grupo parlamentar do PSD.

Segundo o regimento da Assembleia da República (artigo 169.º), os parlamentos das regiões autónomas podem exercer o direito de fixar a agenda da AR, por duas vezes em cada sessão legislativa, indicando as propostas que devem ter prioridade para discussão.

O subsídio social de mobilidade tem sido um dos pontos de conflito, entre o governo regional e o governo da República, com o executivo madeirense a lembrar que a revisão do modelo de apoio às viagens deveria ter acontecido há cerca de dois anos.