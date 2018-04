PSD-M faz Congresso antes do Natal

Há precisamente seis meses Miguel Albuquerque decidiu reformular com maior profundidade o XII Governo Regional que ontem completou o terceiro ano de mandato. Uma alteração ditada pelo mau resultado do PSD-M nas Autárquicas e por falhas de comunicação que obrigaram a repensar a ‘Renovação’ e a vida interna do partido, assuntos que dominam a segunda parte desta entrevista feita quinta-feira.

Quais os efeitos práticos da mudança num Governo onde o presidente e os secretários perdem muitas competências em favor de um novo ‘vice’ com outro tipo de actuação? Disse isto e continuo a dizer: os secretários que saíram fizeram um trabalho magnífico, quer o Eduardo Jesus, que aliás continua, quer o Rui Gonçalves, que tinha trabalho difícil, quer o Sérgio. A ideia foi fazer a adaptação do governo ao novo ciclo. Nós tivemos um ciclo de recuperação económica, de consolidação e de relançamento. Foi um trabalho muito duro em que grande parte dos poderes e das competências da administração estavam centradas na minha pessoa. Foi fundamental constituir um governo que do ponto de vista operacional libertasse mais o presidente do governo e na área económica e política também tivesse uma hierarquia mais clarificada. E foi isso que fizemos.

Que análise faz do trabalho de Pedro Calado. Não teme que seja ou possa vir a ser seu opositor interno? Por vezes é notório que tem agenda própria... Trabalhei na Câmara com o Dr. Pedro Calado. É um homem de indiscutível capacidade de trabalho e competência. Neste momento acho que todos os secretários e todos os políticos têm ambição. Se não tiverem ambição não estão aqui a fazer nada. Acho que o governo está coeso e estamos a trabalhar bem. Estamos a trabalhar em consonância com o grupo parlamentar do PSD. Temos um bom grupo parlamentar e é importante realçar o papel do Parlamento hoje na Madeira que tem sido importante e a dialéctica parlamentar num quadro de democracia como temos.

O elogio também se aplica aos seus deputados que falam abudantemente de Paulo Cafôfo na ALM? Podem falar o que quiserem e têm que falar sobre tudo o que acontece aqui.

O que motivou a entrada em cena de Alberto João Jardim nesta segunda fase do seu Governo? Há maior proximidade e até uma deferência vossa que é questionada, a atribuição de uma Medalha de Mérito. Trata-se de um reconhecimento ou cedência a alguma pressão? Nós tivemos um processo de transição no PSD. Foi um processo eleitoral, dialéctico e isto em política deixa algumas feridas emocionais, mas deixar passar um pouco o tempo é sempre uma coisa boa. As pessoas não são imunes nem são de ferro e os confrontos levam que as pessoas às vezes fiquem magoadas, haja desentendimentos e incompreensões. Essas coisas são normais. O tempo é bom conselheiro e bom remédio para muitos problemas mas acho que sempre fui muito claro em distinguir a questão pessoal da questão política relativamente ao Dr. Alberto João Jardim. Nunca tive nada de pessoal contra ele e sempre tive uma grande deferência pelo trabalho que ele fez. Só os imbecis ou as pessoas que não têm inteligência é que não sabem reconhecer o mérito aos outros. Um dos princípios fundamentais da nossa vivência enquanto sociedade é reconhecer mérito aos outros. Não podemos viver numa sociedade de ressentimento que é uma sociedade muito perigosa porque leva a disfuncionalidades e até à violência. Temos que viver numa sociedade coesa e essa coesão social também passa pelo reconhecimento do trabalho que foi feito. O Dr. Alberto João Jardim indiscutivelmente à frente do PSD foi quem construiu a modernidade da Madeira. Como todo o processo político e todos os decisores políticos teve as suas decisões certas e as suas decisões erradas. Mas isso já foi escrutinado e eu próprio denunciei.

Portanto não acha que há qualquer regresso ao passado com o crescente protagonismo do jardinismo? Não. Toda a sociedade madeirense, mesmo as pessoas que discordaram do Dr. Alberto João Jardim e os adversários, tem que reconhecer que ele foi um homem que trabalhou pela Madeira durante muitos e muitos anos, fez uma obra meritória de desenvolvimento integral da Região, independentemente de ter havido erros e em todo o processo político há erros. E digo isto em relação ao Dr. Alberto João Jardim como digo em relação a outros membros do governo.

A ideia da Medalha de Mérito para Alberto João Jardim foi sua? Foi da direcção do partido.

Vai ser candidato às próximas Regionais de 2019? Vamos fazer o congresso e vou-me candidatar a líder do PSD. Obviamente se for o líder eleito do PSD no próximo congresso, que será realizado possivelmente antes do Natal, vou ser o candidato.

A campanha autárquica que assumidamente não deu bom resultado e foi suja está erradicada quanto ao modelo ou haverá repetição da forma de actuar, que por vezes já se verifica de novo? As campanhas autárquicas são campanhas de grande proximidade e muito locais. Fiz não sei quantas, pois é preciso não esquecer que estive muitos anos à frente da Câmara, e conheço muito bem como são feitas. Há uma questão que temos que reconhecer: em 98% das autarquias, o presidente candidato ganha as eleições. Do nosso ponto vista apresentamos os melhores candidatos, fizemos a campanha que tínhamos a fazer, aquilo que achamos que era melhor, a responsabilidade pelos resultados é minha, mas acho que neste momento esse é um período que está ultrapassado e temos que partir para outra realidade que é as Regionais.

O que seria para si um bom resultado nas eleições regionais de 2019? Ganhar as eleições em primeiro lugar.

E se não ganhar com maioria absoluta? Se não ganhar com a maioria absoluta vamos ver no quadro parlamentar quais são as soluções porque a Madeira com a actual lei eleitoral tem que encontrar estabilidade governativa. Por isso é que é muito importante assegurar uma maioria que permita governar.

E sente o PSD unido? Que medidas tem tomado para garantir a coesão no partido? O primeiro ano de governo foi um ano difícil, mas o PSD é neste momento um partido plural e um partido aberto. As pessoas falam, mas acho que no momento da acção o partido naquilo que é essencial está unido relativamente àquilo que são os grandes objectivos.

Qual tem sido a sua postura e atitude face aos militantes ou simpatizantes do PSD que não comungam da sua opinião? Não tenho feito nada, como sabe. Cada um tem a sua opinião. Obviamente que quem quiser participar participa, que não quiser participar não participa. Agora, não podem é estar a minar o processo político.

Excluiu-os? Não. Nunca excluí ninguém. Em qualquer partido tem que haver algumas regras básicas que estão nos Estatutos. E essas regras têm que ser cumpridas.

As suas sondagens são animadoras ou teme Paulo Cafôfo? As sondagens, as sondagens... Acho que neste momento é prematuro ainda estarmos a falar do processo regional porque não sei quem são os candidatos dos partidos da oposição, nem sei as datas. Portanto, temos bastante tempo para analisar essas questões.

2019 é um ano de três eleições. Quando é que, na sua óptica, devem ocorrer as Regionais? Acho que o calendário deve ser cumprido. Tenho dúvidas sobre fazer coincidir as Nacionais com as Regionais porque pode haver confusões. Em princípio as Europeias são em Maio como sabe e acho que era importante dissociar a data das eleições Regionais das Nacionais. Mas isso passa pela auscultação dos partidos políticos. É uma decisão do Senhor Presidente da República.

Portanto, três eleições separadas? Sim até para desmistificar aquela questão da abstenção na Madeira. Temos um grande peso da emigração residente na Madeira que está inscrita porque tem as suas casas e os seus apartamentos. Basta ir à Ajuda ver isso - mas que não está cá para votar. Estou convencido que aqui a taxa de participação aqui é mais elevada do que a média nacional.

Passou-lhe pela cabeça antecipar as Regionais ? Há sempre essas hipóteses porque temos que pensar em tudo, mas neste momento nada está definido. Por princípio acho que devemos cumprir os calendários.

Vai então governar de uma só vez mais do que quatro anos!!! Sim porque tivemos eleições antecipadas

Já tem trunfos ou pelo menos perfis para candidatar em cada um dos três actos eleitorais? É um processo embrionário ainda. Vamos esperar pela evolução da própria conjuntura política e depois vamos ver. Não tenho dúvidas que numa candidatura ao parlamento regional vamos ter representantes dos diversos concelhos e candidatos com perfil mais regional, mais político. A elaboração da lista terá que ser sempre feita desta maneira.

E para a República, vai candidatar residentes na Madeira ou recorrer a altos quadros que possam estar no continente? A República tem sempre a sua particularidade. Acho que temos um grupo parlamentar que tem feito um bom trabalho...

Mas nem sempre se entendem... Mas vão ter que se entender. Na verdade é que são pessoas combativas, com personalidades bastante diferentes, reconheço, mas todas elas com mérito.

O que é que espera que não lhe aconteça nesta ponta final de mandato? Desde que mantenha forma física estou bastante satisfeito. Estou agora a gerir uma gripe. Estamos com grande serenidade e vamos cumprir tudo o que temos para cumprir e obviamente queremos que as questões da Madeira sejam resolvidas porque não podemos admitir certas coisas. A questão da Autonomia não é apenas uma questão económica mas de dignidade cívica porque o que está aqui em causa é a possibilidade dos madeirenses e dos portosantenses decidirem o que querem para o futuro e qual o seu destino dadas as particularidades da Autonomia. Portanto, quando estamos a falar de Autonomia não estamos a falar apenas de dar e tirar coisas às pessoas. Esse é um dos objectivos da política mas não é só esse. É na verdade mantermos o princípio da participação do povo da Madeira naquilo que é a gestão da ‘res publica’.

Já pensou no que vai fazer quando deixar a Quinta Vigia? Tenho sempre coisas para fazer. Quando saí da Câmara desenvolvi uma actividade muita engraçada no âmbito de uma empresa que criei. Há sempre a possibilidade de fazer coisas. Não posso é tirar a reforma. Quando digo tirar a reforma é parar de trabalhar. Não tenho feitio para estar parado.