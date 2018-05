PSD exige à CMF construção de passeio pedonal

O PSD exige à Câmara Municipal do Funchal (CMF) a construção do passeio pedonal que deverá ligar Santo António a São Martinho, “uma obra prometida pelo executivo autárquico em 2014 que ficou pelo caminho”.

“Foram colocadas placas sinalizadoras junto ao Centro de Saúde de Santo António, com o projecto do passeio pedonal”, começa por dizer Rubina Leal, vereadora do PSD na CMF. “Aquilo que permanece são as estruturas metálicas desta sinaléctica. Já a concretização do passeio pedonal que iria ligar Santo António a São Martinho não passou do papel, com este projecto a ser atirado para a gaveta”, adianta.

E lembra que, em 2014, o presidente da CMF anunciou que o percurso entre o Centro de Saúde de Santo António e o Centro Cívico de São Martinho estava definido e iria ser devidamente sinalizado: “O executivo disse ainda que os passeios iriam ser regularizados e os automobilistas iriam ser sensibilizados para a passagem de peões. Como se pode verificar, aquilo que ficou desta promessa foram apenas as placas”, sustenta.

Este seria o primeiro percurso integrado da anunciada rede municipal de percursos pedestres prometida em 2014, explica a vereadora social-democrata, constatando que a “Câmara inaugurou apenas a placa de uma obra que nunca saiu do papel”.

Para Rubina Leal, esta é uma situação “inadmissível”: “Temos um presidente que faz anúncios sobre anúncios, e até o momento não concretizou uma única obra estruturante no Concelho.”

Por isso, lembrou a importância da criação de um percurso pedonal que possa servir a população, uma vez que este trajecto é muito utilizado pelas pessoas das duas freguesias. “Santo António é uma das freguesias mais populosas do nosso concelho e é importante oferecer condições às pessoas que passam diariamente neste trajecto, que tem alguns troços de difícil circulação entre peões e viaturas”.

A terminar, Rubina Leal questiona: “Há alguma razão para que o executivo municipal não cumpra com os compromissos assumidos em 2014?”.